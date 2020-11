Christina Miller est depuis longtemps une « Luxury Specialist » et une chef d'équipe figurant parmi les plus performantes au Québec. Récemment intronisée au « Masters Circle » de Christie's International Real Estate, elle a vendu pour plus de 880 millions de dollars de biens immobiliers depuis 2006 et s'impose comme LA spécialiste de l'immobilier de luxe à Westmount. Son succès continu tient au fait qu'elle et son équipe offrent toujours les plus hauts niveaux de service, d'intégrité et d'expertise afin que ses clients tirent le maximum de leur investissement de luxe.

« Même si le marché de l'immobilier de prestige est en pleine effervescence, les exigences des clients demeurent très élevées lorsqu'ils souhaitent vendre ou acheter une propriété de luxe. La portée internationale de Profusion Immobilier et de Christie's International Real Estate nous permet d'entretenir des contacts avec des clients fortunés de partout dans le monde afin de leur proposer des investissements de grande qualité. Le taux de satisfaction inégalé de nos clients dans le marché de l'immobilier de prestige confirme notre réputation jour après jour, » explique Christina Miller.

Profusion Immobilier est un chef de file incontesté de l'immobilier résidentiel de prestige au Québec. Ses parts de marché sont éloquentes :

29 % des ventes à Westmount pour les maisons unifamiliales de deux millions $ et plus*;

50 % des ventes à Westmount pour la vente de copropriétés d'un million $ et plus*;

75 % des ventes à L'Île-des-Sœurs pour les maisons unifamiliales de deux millions $ et plus*.

« Ce résultat est l'aboutissement du travail colossal d'une équipe tout aussi performante, qu'intègre et discrète. Nos stratégies de mise en marché innovatrices et personnalisées visent à surpasser les attentes de nos clients. Cet engagement de tous les instants a valu à Profusion Immobilier le titre d'affiliée de l'année 2019 de Christie's International Real Estate. Au final, ce qui nous importe le plus c'est de rendre nos clients heureux et c'est ce que nous nous efforçons de faire jour après jour, » ajoute Louise Rémillard, fondatrice et présidente de Profusion Immobilier.

À propos de Profusion Immobilier

Fondée à l'automne 2008, Profusion Immobilier est la première agence indépendante internationale de prestige au Québec. Dirigée par une femme depuis sa création, l'agence regroupe près de 75 professionnels du milieu et se spécialise dans l'accompagnement à la vente et l'achat de résidences de distinction en proposant une approche moderne et adaptée à chaque client. Profusion propose une visibilité locale et internationale inégalée aux propriétés qu'elle représente. Grâce à son affiliation à Christie's International Real Estate, à Leading Real Estate Companies of the World, ainsi qu'à Luxury Real Estate, elle fait partie des plus vastes et des plus prestigieux réseaux professionnels spécialisés en immobilier haut de gamme. La mission de Profusion Immobilier est de réinventer l'immobilier de prestige au Québec afin de proposer la meilleure offre qui soit à ses courtiers immobiliers et à sa clientèle. Inclusive et locale, Profusion Immobilier se distingue par ses valeurs intrinsèques d'intégrité, de confiance et de service à la clientèle hors pair.

À propos de Christie's International Real Estate

Soutenu par le secteur de l'art de renom, Christie's International Real Estate est un réseau immobilier mondial offrant des services exclusifs pour les résidences de prestige dont l'admission dans le réseau se fait sur invitation seulement auprès des agences immobilières de distinction. Les experts immobiliers de son réseau sont des conseillers de confiance dans l'art de mettre en relation acheteurs et vendeurs des résidences les plus distinguées qui soient.

*source : Centris ®, prix vendu - ventes de Profusion Immobilier Inc. - à titre d'inscripteur et/ou collaborateur du 1e janvier au 31 décembre 2019.

