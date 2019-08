Tramway de Québec - Une bonne nouvelle pour l'industrie

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) se réjouit de l'annonce concernant le financement du gouvernement fédéral pour le réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec. Celle-ci confirme le financement de ce projet de 3 milliards qui aura un impact positif majeur sur les entreprises actives du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction. Les retombées seront importantes et mettront à l'œuvre de nombreux travailleurs. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour l'industrie.

Ce type de grand projet, comme l'est notamment celui du Réseau express métropolitain (REM) à Montréal, permet aux entreprises québécoises de développer une expertise précise dans la construction de tels ouvrages.

On se rappellera que les travaux d'infrastructures de transport en commun relève du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction comme ceux de métro, de SRB ou de tramway.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 38 000 salariés.

