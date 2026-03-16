Tramway de Gatineau : premiers constats et lignes d'actions de Mobilité Infra Québec

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - Mobilité Infra Québec (MIQ) présente aujourd'hui ses principaux constats du projet de tramway de Gatineau. Dans un souci de transparence, ces derniers marquent une première étape pour assurer la continuité du projet, analyser les travaux réalisés à ce jour et amorcer l'optimisation requise dans un cadre financier responsable.

Depuis la prise en charge du mandat, MIQ travaille étroitement avec la Ville de Gatineau, la Société de transport de l'Outaouais (STO), la Commission de la capitale nationale (CCN) et le bureau de projet afin d'assurer une transition ordonnée des activités, de maintenir certains travaux en cours et d'obtenir un portrait clair de l'état d'avancement.

Les premières semaines de travaux ont ainsi permis d'identifier quelques constats. À la lumière de ceux-ci, MIQ s'engage à optimiser trois composantes fondamentales pour la suite.

Constats préliminaires et optimisations prioritaires

1. Un estimé actualisé des coûts du projet

Lors de sa prise en charge du projet, MIQ n'a pas été en mesure d'obtenir un estimé budgétaire actualisé du projet. Les estimés prépandémiques partagés évoquaient un coût de 3,5 à 4,5 G$ pour un tracé de 24 km. Or, ces derniers ne reflètent plus l'inflation ni l'évolution du marché. À titre comparatif, le tramway de Québec, TramCité, s'étend sur 19 km incluant un tunnel et est évalué à 7,6 G$. Il est d'usage d'avoir des estimés récurrents pour ces projets majeurs.

En réponse, en lignes avec les meilleures pratiques de gouvernance, une estimation externe et indépendante sera ajoutée afin de recevoir un estimé formel, complet et indépendant, dont les résultats sont attendus au mois de mai. Cette façon de faire aidera à renforcer le suivi et la rigueur des coûts.

2. Pour une gouvernance robuste et rigoureuse

L'analyse de la gouvernance des coûts du bureau de projet a mis en lumière certaines préoccupations. Les dépenses mensuelles du bureau de projet atteignaient près de 1,8 M$, incluant les ressources internes et les contrats externes. À ce stade, le nombre de ressources attitrées à temps plein au projet nous apparait élevé. Également, le cadre législatif limitait l'accès du bureau de projet à certaines stratégies d'approvisionnement et de financement.

En réponse, MIQ procédera à une révision des mécanismes de gouvernance et lancera des analyses visant à diversifier les sources de financement, tant traditionnelles que non traditionnelles, ainsi que des modes d'approvisionnement basés sur la collaboration.

3. Des données d'achalandage à jour

Les données d'achalandage actuelles reposent sur l'année de référence 2022, et ne sont donc pas à jour. Ces données sont des intrants clés pour le projet ainsi que pour attirer des investisseurs. En réponse, MIQ mettra à jour en priorité les données d'achalandage afin de refléter la situation actuelle et anticipée.

Un transfert efficace et sans pénalité

Le transfert des activités vers MIQ progresse de manière ordonnée et rassemble plusieurs éléments clés pour la suite du projet.

Les contrats stratégiques sont en cours de transfert et les démarches se déroulent dans un esprit de collaboration avec les partenaires. Conformément aux clauses contractuelles applicables et usuelles, ces transferts devraient se réaliser sans coût de résiliation ni frais additionnels.

Parallèlement, des échanges sont en cours pour permettre l'intégration rapide de certaines ressources du bureau de projet, assurant ainsi la continuité des travaux et la préservation des compétences.

Mobilité Infra Québec demeure engagée à poursuivre et optimiser ce projet de tramway au service de la population de Gatineau. L'expertise mobilisée à ce jour, tant internationale que locale, constitue une base très solide pour mener efficacement les prochaines étapes.

À propos de Mobilité Infra Québec

Mobilité Infra Québec (MIQ) a pour mission de constituer un pôle d'expertise public au Québec dans la gestion de projets complexes en infrastructures de transport. Elle est responsable de réaliser des analyses d'opportunité, ainsi que de planifier et de mettre en œuvre les projets que lui confie le gouvernement, dans une perspective d'intérêt public et au service des collectivités.

Guidée par un savoir-faire public et une démarche rigoureuse priorisant la qualité, l'efficience et la mobilité durable, MIQ contribue au développement de solutions de transport optimales pour les milieux. L'organisation agit comme catalyseur sur les composantes essentielles à la réussite d'un projet, notamment la gouvernance, la structure de financement, l'approvisionnement, la gestion des risques, la planification, la consultation, la gestion des parties prenantes, ainsi que la réalisation et le déploiement des opérations de futurs réseaux ou projets de transport.

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SOURCE Mobilité Infra Québec

Source : Jean-Vincent Lacroix, Directeur des affaires publiques et communications, [email protected], Mobilité Infra Québec.