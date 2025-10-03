Projet structurant de l'Est - Mobilité Infra Québec étudiera un projet de tramway

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Mobilité Infra Québec (MIQ) a tenu hier une première rencontre de travail avec l'Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM). L'objectif était d'établir les bases de la collaboration en vue de poursuivre les études en cours sur le projet de tramway reliant l'Est de Montréal à la région de Lanaudière, également connu sous le nom de Projet structurant de l'Est.

Les travaux entre les deux organisations se poursuivront dans les prochaines semaines afin d'améliorer la mobilité dans l'Est de la métropole. Rappelons que le Projet structurant de l'Est sera le premier mandat confié à Mobilité Infra Québec, en opération depuis le 2 septembre 2025.

À propos de MIQ

Mobilité Infra Québec a pour mission principale d'effectuer, dans une perspective d'efficience, de renforcement du savoir-faire de l'État et de mobilité durable, l'analyse d'opportunité, la planification et la réalisation de projets d'infrastructures de transport complexes dont le gouvernement lui a confié la responsabilité.

