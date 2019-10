Trame verte et bleue du Grand Montréal - La CMM et des maires de la couronne Sud demandent aux partis fédéraux d'appuyer la réalisation de la Promenade fluviale sur la digue de la Voie maritime

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et les maires des six villes de la couronne Sud concernées demandent aux partis fédéraux d'appuyer la réalisation de la Promenade fluviale du Grand Montréal, qui vise à mettre en valeur la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent.

La CMM et les maires de Brossard, Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine et Saint-Lambert demandent notamment aux partis fédéraux de s'engager à soutenir la réalisation de ce projet d'envergure en assumant 50 % du coût des travaux, estimés à 15 M$.

« La Promenade fluviale contribuera à renforcer considérablement l'offre récréotouristique et l'attractivité de la région métropolitaine, en plus de permettre à la population de se réapproprier le fleuve, ses rives et ses paysages », souligne Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. « Nous espérons qu'une entente intervienne rapidement entre la CMM et la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL) afin que nous puissions entreprendre les études préliminaires ainsi que les plans et devis, un mandat qui nous été confié en mars 2018. »

Rappelons que la Promenade fluviale s'inscrit parmi les cinq grands projets métropolitains ciblés pour la mise en œuvre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. À ce titre, elle revêt une importance cruciale dans la concrétisation de ce réseau récréotouristique qui permet aux citoyens et aux visiteurs d'accéder et de profiter des milieux naturels protégés.

Le projet de Promenade fluviale vise plus spécifiquement à consolider et à mettre en valeur les infrastructures récréatives de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent afin d'offrir à la population un accès privilégié aux abords du fleuve et à ses paysages. Celui-ci a été élaboré en parfaite harmonie avec les communautés riveraines et dans le respect de l'histoire, des écosystèmes ainsi que de la vocation et des activités essentielles de la Voie maritime du Saint-Laurent.

À terme, la Promenade reliera les villes de Sainte-Catherine et de Saint-Lambert en passant par Delson, Candiac, La Prairie et Brossard, et comprendra une piste multifonctionnelle, un sentier en berge, des escaliers, des haltes et des points d'observation tout au long de la digue de la Voie maritime. Le sentier cyclable se verra éventuellement connecté au Réseau vélo métropolitain, notamment grâce aux segments qui relieront Beauharnois et Contrecœur le long du Saint-Laurent, favorisant ainsi les modes de transport actif entre la couronne Sud et Montréal.

Des esquisses du projet peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : http://cmm.qc.ca/fr/actualites/derniere-nouvelle/la-cmm-et-des-maires-de-la-couronne-sud-demandent-aux-partis-federaux-dappuyer-la-realisation-de-la-promenade-fluviale-sur-la-digue-de-la-voie-maritime-6848/

À propos de la CMM

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit quatre millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

Axée sur la protection de l'environnement, la Trame verte et bleue a pour objectif de permettre aux citoyens et aux visiteurs du Grand Montréal d'accéder et de profiter des milieux naturels protégés. Elle favorise le transport actif et intègre les principales composantes naturelles et patrimoniales de la région, contribuant ainsi à son attractivité. Grâce aux efforts et au programme de financement de la CMM, appuyé par le gouvernement du Québec, la Trame compte plus de 150 sites qui continueront de se multiplier, créant ainsi un vaste réseau d'espaces verts et bleus à l'échelle du Grand Montréal. Pour plus de détails : www.cmm.qc.ca.

