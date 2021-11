Traitement des plaintes dans le réseau scolaire : l'AQCS satisfaite du PL no 9

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille positivement le projet de loi no 9, Loi sur le protecteur national de l'élève, déposé par le ministre Jean-François Roberge.

« Il est heureux que les nouveaux protecteurs régionaux de l'élève ne soient pas identifiés comme porte d'entrée de l'examen des plaintes dans le réseau scolaire. Ce projet de loi a été rédigé en tout respect du principe de subsidiarité, puisque ce sont les membres du personnel et les cadres des établissements et des services administratifs qui sont en première ligne pour soutenir les parents et les élèves, en cas d'insatisfaction », indique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Protecteur national de l'élève

L'AQCS voit d'un bon œil la mise en place du protecteur national de l'élève, notamment à l'égard du rôle qui lui est imparti en matière de concertation et de formation des protecteurs régionaux de l'élève. « Notre Association prêtera main-forte au ministre pour bonifier ce projet de loi et contribuer à ses objectifs d'efficacité liés au traitement des plaintes des parents et des élèves », mentionne M. Parent.

