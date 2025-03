Budget 2025-2026 contextuel, mais les cadres scolaires en attente de précisions

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Sans grande surprise, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) constate les contrecoups de l'incertitude économique sur les sommes dédiées à l'éducation dans le budget 2025-2026 du Québec.

La baisse d'environ 600 M$ en matière d'investissement pour l'entretien des écoles et l'ajout d'espaces préoccupe plus particulièrement l'AQCS. « Nous comprenons que ce choix budgétaire est contextuel : n'empêche que le parc immobilier prend de l'âge, et nous pointons du doigt le sous-financement en entretien depuis des années. Souhaitons que le financement puisse être ajusté au cours des prochains exercices », indique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Gel de recrutement et impact sur les cadres

Le gel d'embauche, confirmé pour 2025-2026, fait craindre un alourdissement indu de la tâche des cadres scolaires. Au fil des dernières années, l'adoption de plusieurs lois a accru les responsabilités des gestionnaires. « Nous craignons pour l'attractivité et la rétention des cadres dans le réseau de l'éducation, si la charge administrative ne cesse d'augmenter », souligne M. Parent.

Innovation : où se trouve la formation professionnelle?

Les centres de formation professionnelle ne semblent pas avoir été identifiés comme acteurs de choix dans la stratégie pour accélérer l'innovation, présentée par le gouvernement. « Ces établissements qualifient chaque année une main-d'œuvre essentielle pour la productivité du Québec, et pour les entreprises associées aux secteurs stratégiques de l'innovation. Comme la valorisation du secteur de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes fait partie des sept priorités du ministre de l'Éducation, nous osons croire que le tir sera rectifié », soutient le PDG de l'AQCS.

Transport scolaire

L'AQCS ne dénote aucune mesure concrète pour le renouvellement de la flotte de véhicules des transporteurs des élèves. « Les objectifs d'électrification ont retardé les achats de véhicules. Les règles budgétaires, attendues ce printemps, permettront peut-être de trouver des solutions », mentionne M. Jean-François Parent.

Profil de l'AQCS

Plus grande association québécoise de cadres scolaires ralliant au-delà de 3 400 membres aux champs d'expertises diversifiés, l'AQCS contribue à l'avancement du réseau scolaire public, œuvre à l'amélioration des conditions d'emploi et au respect des droits de ses membres et assure le développement de leurs compétences professionnelles. Nos membres évoluent au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires francophones et anglophones du Québec.

