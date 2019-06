Traitement des eaux usées plus écologique pour répondre aux besoins croissants de la collectivité tout en économisant de l'énergie et en réduisant la pollution

NEEPAWA, MB, le 20 juin 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures vertes aident les collectivités à réduire leur empreinte carbone et à accroître leur résilience aux changements climatiques. Ils contribuent également à préserver la santé publique, à protéger l'environnement et à créer une économie axée sur la croissance propre.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 5,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert pour le projet d'agrandissement et de modernisation du système de traitement des eaux usées de la Ville de Neepawa.

Le projet consiste à ajouter un réacteur à biofilm à lit mobile au système de lagunage existant. Ce projet combinera les procédés de traitement chimique et organique pour augmenter la capacité de traitement des eaux usées de la ville de 65 % et réduire la consommation d'énergie de 1 080 gigajoules par année. Le nouveau système devrait également permettre d'éviter qu'environ 30 % de déchets en plus ne soient envoyés au site d'enfouissement.

Ce nouveau système permettra non seulement de répondre aux besoins actuels et futurs d'une population qui a connu une croissance constante au cours de la dernière décennie, mais aussi de réduire considérablement l'empreinte carbone de la collectivité. Ce sera l'un des premiers systèmes de traitement des eaux usées après lagunage du genre dans l'Ouest canadien et il servira de modèle pour d'autres municipalités qui cherchent des façons novatrices de convertir les infrastructures et d'assurer une gestion des eaux usées plus efficace et plus écologique.

Grâce aux projets d'infrastructure verte comme celui-ci, les collectivités trouvent des façons de protéger l'environnement, d'optimiser leurs ressources municipales et d'améliorer la vie de leurs citoyens.

Le Fonds municipal vert est financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités.

« Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités collaborent pour soutenir des projets d'infrastructures vertes novateurs qui permettent de bâtir des collectivités fortes et durables dès maintenant et pour les générations futures. Ce projet d'amélioration du système de traitement des eaux usées de Neepawa est un excellent exemple de la façon dont la pensée écologique peut aller de pair avec le développement communautaire et économique, et nous sommes fiers de soutenir des solutions qui améliorent la vie des gens en plus de protéger l'environnement. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il est important de promouvoir des solutions novatrices et durables à mesure que nous nous dirigeons vers un avenir énergétique propre. Notre gouvernement continuera de collaborer avec la Fédération canadienne des municipalités pour appuyer des projets de traitement fiable et efficace des eaux usées qui permettent de créer des emplois, de répondre à la demande croissante et de réduire la pollution. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les municipalités, comme la Ville de Neepawa, ouvrent la voie en trouvant des solutions écologiques pouvant être reproduites et appliquées dans tout le Canada, dans le but d'avoir un profond impact à l'échelle nationale. Par exemple, les systèmes de traitement des eaux usées modernes qui permettent d'offrir à la population une qualité de vie plus saine et plus sûre. Voilà l'objectif de l'annonce d'aujourd'hui : faire en sorte que le gouvernement fédéral et les administrations municipales travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

Bill Karsten, président de la Fédération canadienne des municipalités

Document d'information : Description du projet

Le Fonds municipal vert MC (FMV) soutient des projets proposant des solutions novatrices aux défis environnementaux. Ces projets visent à améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à apporter des avantages socioéconomiques aux collectivités locales. Par l'intermédiaire du FMV, un programme de 625 millions de dollars, les municipalités peuvent partager les leçons retenues dans le cadre des projets réalisés et les nouveaux modèles prometteurs pour faire progresser le développement durable dans les collectivités de toutes les tailles et de toutes les régions du Canada .

(FMV) soutient des projets proposant des solutions novatrices aux défis environnementaux. Ces projets visent à améliorer la qualité de l'air, de l'eau et du sol, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à apporter des avantages socioéconomiques aux collectivités locales. Par l'intermédiaire du FMV, un programme de 625 millions de dollars, les municipalités peuvent partager les leçons retenues dans le cadre des projets réalisés et les nouveaux modèles prometteurs pour faire progresser le développement durable dans les collectivités de toutes les tailles et de toutes les régions du . Depuis 2000, le FMV a financé plus de 1 250 initiatives de durabilité municipale, contribuant ainsi à améliorer la vie de millions de Canadiens d'un océan à l'autre. Les projets du FMV ont permis de réduire de 2,5 millions de tonnes les émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer 571 000 voitures de la circulation.

Le budget de 2019 propose 950 millions de dollars pour le FMV afin d'accroître l'efficacité énergétique dans le milieu bâti.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

