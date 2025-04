Traitement de l'obésité au Québec : Parlons obésité demande une réforme urgente et appelle le gouvernement à passer à l'action

Un nouveau rapport réclame la reconnaissance de l'obésité comme maladie chronique et un accès équitable aux traitements

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion d'une Journée de sensibilisation à l'Assemblée nationale, l'organisme Parlons obésité, qui se consacre à la sensibilisation et au soutien des personnes touchées par l'obésité et le surpoids, publie un rapport formulant des recommandations clés pour améliorer la prise en charge des patients vivant avec l'obésité au Québec. Ce rapport met en lumière l'urgence d'une réforme des politiques publiques : reconnaître l'obésité comme une maladie chronique et assurer un accès équitable aux traitements, y compris les médicaments et la chirurgie bariatrique.

Des solutions concrètes pour un réel impact

Parlons obésité propose des solutions concrètes dans son rapport et appelle le gouvernement à :

Reconnaître officiellement l'obésité comme une maladie chronique, afin de mieux structurer la prise en charge et réduire la stigmatisation.

Modifier l'article 6.3 de la RAMQ pour permettre l'accès aux traitements pharmacologiques contre l'obésité.

Investir dans la formation des professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des patients.

Intégrer l'obésité aux stratégies de prévention en démontrant les retombées économiques à long terme d'une meilleure prise en charge.

Le Québec en retard dans la prise en charge de l'obésité

Bien que l'obésité soit reconnue comme une maladie chronique par de nombreuses organisations de santé internationales et canadiennes, le Québec tarde toujours à en faire de même, et ce, malgré le fait que plus de 3 millions de Québécois vivent avec l'obésité, une condition qui représente un fardeau fiscal annuel de 23 milliards de dollars pour la province. Cette absence de reconnaissance freine l'accès aux soins, restreint les options de traitement et perpétue la stigmatisation d'une maladie qui touche une large part de la population.

Malgré un besoin médical avéré - plus de 30 % des personnes atteintes d'obésité pourraient nécessiter un soutien médical selon l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé de 2015 - les ressources en médecine bariatrique demeurent insuffisantes et les listes d'attente pour la chirurgie demeurent longues. De plus, aucun traitement pharmacologique n'est couvert par la RAMQ, limitant ainsi l'accès à des solutions médicales efficaces.

Au-delà des enjeux de santé, l'inaction a aussi un coût économique. Une analyse démontre qu'une réduction de seulement 1 % de la prévalence de l'obésité pourrait générer 230 millions de dollars en économies annuelles pour la province. Face à ces constats, une action gouvernementale s'impose.

Une reconnaissance mondiale en progression

L'Organisation mondiale de la santé, l'Association médicale canadienne, et tout récemment la province de l'Alberta, reconnaissent l'obésité comme une maladie chronique. Par ailleurs, la Commission de The Lancet Diabetes & Endocrinology va plus loin en distinguant « l'obésité clinique », une maladie chronique et systémique, de l'« obésité préclinique », considérée comme un facteur de risque.

Le Québec demeure l'un des derniers à ne pas emboîter le pas, ce qui limite l'accès aux traitements, renforce la stigmatisation et accentue le fardeau sur le système de santé.

Citations

« Il est temps de changer la conversation sur l'obésité au Québec. Ce rapport met en lumière des solutions concrètes qui bénéficieraient à la fois aux patients et au système de santé. Nous appelons le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour améliorer l'accès aux traitements et reconnaître l'obésité comme une maladie chronique »

- Priti Chawla, fondatrice et directrice exécutive de Parlons obésité

« Nous savons que 80 % des maladies chroniques pourraient être prévenues avec un meilleur accès aux soins et des stratégies de santé publique adaptées. Pourtant, au Québec, l'obésité demeure exclue de cette équation. Il est urgent de reconnaître cette maladie et d'offrir des solutions concrètes aux patients, au lieu de les laisser porter seuls le poids de leur condition. »

- Dre Julie St-Pierre, pédiatre et conseillère médicale de Parlons obésité

« Trop de personnes vivant avec l'obésité sont encore confrontées à de la stigmatisation et à un manque d'accès aux soins. Il est temps de changer le discours et d'offrir à ces patients le soutien et les ressources dont ils ont besoin. »

- Cynthia Falardeau, orthopédagogue et vice-présidente et porte-parole de Parlons obésité

À propos de Parlons Obésité

Parlons obésité est une organisation à but non lucratif engagée dans la reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique et dans l'amélioration de l'accès aux soins pour les patients. À travers l'éducation, le soutien et le plaidoyer, elle œuvre pour réduire la stigmatisation, promouvoir des changements de mode de vie durables et favoriser des politiques publiques permettant une meilleure prise en charge. Par ses initiatives de sensibilisation et d'accompagnement, Parlons obésité s'efforce d'inspirer un avenir où chacun a accès aux ressources nécessaires pour mener une vie plus saine et épanouissante.

