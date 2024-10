Obesity Matters lance Parlons obésité, la première organisation dédiée à la représentation des personnes atteintes d'obésité au Québec

MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Obesity Matters, une organisation à but non lucratif qui se consacre à la sensibilisation et au soutien des personnes touchées par l'obésité et le surpoids, étend sa portée au Québec avec le lancement de sa branche francophone, Parlons obésité, le 2 octobre 2024. Le lancement aura lieu à Montréal à travers un atelier « Parlons santé et bien-être » présenté par Dre. Isabelle Huot, nutritionniste et Dre. Julie St-Pierre, pédiatre et animé par Martin Larocque et Marie-Pierre Beauséjour. Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

Cette nouvelle initiative vise à répondre aux besoins spécifiques des Canadiens francophones confrontés à cette importante problématique de santé publique, qui touche jusqu'à 30% de la population selon Obésité Canada.

Une communauté de bien-être et solidaire

Parlons obésité aspire à créer une communauté dédiée à la santé globale et au bien-être, en abordant des thèmes comme l'amour de soi, la confiance et la compassion, afin de diffuser un message positif et inspirant. L'organisation aspire à créer une communauté solidaire fondée sur la diversité, l'équité, l'intégrité et l'inclusion. Cet espace permet aux patients de partager leurs expériences et de se soutenir mutuellement.

Éducation et sensibilisation : Un réseau solidaire au service des patients

Parlons obésité propose des activités telles que des ateliers et des événements destinés à fournir des informations fiables et des conseils pratiques grâce à la contribution d'experts et de professionnels de la santé. Cela permet aux membres d'avoir un accès direct à l'expertise de professionnels qualifiés, facilitant ainsi la compréhension de l'obésité. En parallèle, l'organisation s'engage à éduquer le grand public sur l'obésité en promouvant une approche plus éclairée et compatissante.

Un appel à l'action pour les droits des patients

Parlons Obésité s'engage à unifier les voix des patients atteints d'obésité au Québec, en plaidant pour l'accès à des traitements adéquats et des services médicaux adaptés. L'organisation milite notamment pour le remboursement des nouveaux traitements innovants et la réduction des délais d'attente pour les interventions, telles que la chirurgie bariatrique.

L'organisation appelle les autorités à allouer les ressources nécessaires pour traiter l'obésité au même titre que d'autres maladies chroniques, telles que les maladies cardiométaboliques ou le cancer. La mission de l'organisation est de s'assurer que cette condition soit traitée avec l'urgence qu'elle mérite, et qu'un soutien adéquat soit offert aux personnes concernées.

Une portée nationale pour un changement durable

Avec une vision à long terme et une portée nationale, Parlons Obésité invite les Canadiens francophones à rejoindre ce mouvement pour construire un avenir meilleur pour les patients touchés par l'obésité. L'organisation souligne l'importance d'un effort collectif pour créer une différence significative dans la vie des patients à travers le pays.

Citations

« Nous sommes heureux d'étendre notre mission et d'inclure le Québec dans notre réseau national. Ce lancement marque l'étape essentielle dans notre engagement à offrir un soutien adapté aux réalités et aux besoins spécifiques des Québécois touchés par l'obésité. Le Québec regorge de professionnels et d'experts dévoués dans ce domaine et leur contribution est précieuse pour renforcer notre réseau et fournir des ressources de qualité aux patients. »

- Priti Chawla, Fondatrice et Directrice exécutive

« Je suis fière de m'impliquer activement au sein de ce réseau et de pouvoir enfin discuter des enjeux cruciaux liés à l'obésité ici au Québec. En travaillant ensemble et impliquant les patients, nous pouvons non seulement aborder cette question de santé publique, mais aussi travailler à des solutions de prévention pour améliorer la santé globale de notre communauté. »

- Dre. Julie St-Pierre, pédiatre et membre du réseau de Parlons obésité

« Il est essentiel pour moi de pouvoir porter ma voix au réseau de Parlons obésité afin d'encourager des discussions humaines et sans tabous pour que nous puissions bouger les choses au Québec. C'est en éduquant et en sensibilisant que nous pouvons mieux comprendre la réalité des patients touchés par l'obésité et de pouvoir leur offrir un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins. »

- Martin Larocque, Acteur et membre du réseau de Parlons obésité

À propos de Parlons Obésité

Obesity Matters est une organisation de défense dévouée qui s'engage à responsabiliser les individus et les communautés par le biais de l'éducation, du soutien et de la défense des droits. Grâce à nos initiatives, telles que l'atelier OM Wellness, nous nous efforçons de faire tomber les barrières, de promouvoir des changements de mode de vie durables et d'inspirer un avenir où chacun aura la possibilité de mener une vie plus saine et plus heureuse.

Facebook : ObesityMatters2us Instagram : ObesityMatters2us LinkedIn : ObesityMatters_ParlonsObésité X : ObesityMatters

SOURCE Parlons obésité

Pour tout renseignement : Megan Rivas Gagnon, TACT, 514 691-4376, [email protected]; Source : Parlons Obésité, [email protected]