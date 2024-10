RESTON, Virginie, 23 octobre 2024 /CNW/ - Trainocate, un chef de file mondial de la formation en TI, annonce son acquisition d'EnterOne, un innovateur en matière de formation et de services technologiques de pointe spécialisé dans les logiciels de Cisco, VMware, AWS et Microsoft. Ce partenariat historique renforce le leadership de Trainocate et accélère ses efforts d'expansion mondiale.

Fondée en 2007, EnterOne offre des solutions et des services de formation de pointe qui renforcent l'autonomie des professionnels en TI. L'engagement d'EnterOne à l'égard de l'innovation s'inscrit dans la vision de Trainocate de stimuler le leadership mondial en matière de formation en TI.

« L'acquisition d'EnterOne marque un moment charnière pour notre entreprise, a déclaré Takashi Ozawa, chef de la direction de Trainocate. Ensemble, nous exploiterons le pouvoir de l'innovation pour redéfinir l'avenir de la formation en TI, en nous assurant de répondre aux exigences en évolution d'un monde dynamique et axé sur la technologie. »

L'expertise d'EnterOne dans les technologies émergentes, y compris l'intelligence artificielle (IA), améliore les offres de formation et de service de Trainocate. Ce partenariat permet à la nouvelle entité d'offrir des solutions à l'épreuve du temps qui soutiennent la transformation numérique des entreprises du monde entier.

« Cette fusion améliore notre capacité à offrir une formation et des services de calibre mondial à un auditoire plus vaste, a déclaré Anthony Hamilton, chef de la direction d'EnterOne. Nous sommes ravis de nous joindre à Trainocate dans le cadre de notre mission commune qui consiste à favoriser la transformation numérique et à améliorer la préparation de la main-d'œuvre. »

Forte d'une forte présence en Amérique du Nord et en Amérique latine, EnterOne élargit l'empreinte de Trainocate, renforçant ainsi sa capacité à offrir des programmes et des services de formation sur mesure au sein des marchés clés. La synergie entre les deux entreprises créera une grande force capable de transformer le paysage mondial de l'éducation informatique.

« Cette acquisition change la donne pour Trainocate, nos clients et nos partenaires, a ajouté M. Ozawa. En unissant nos forces à celles d'EnterOne, nous ne faisons pas que prendre de l'expansion sur le plan géographique; nous améliorons notre capacité à offrir des solutions de formation et de service novatrices et axées sur les affaires qui produisent des résultats concrets. »

Ensemble, Trainocate et EnterOne sont sur le point de façonner l'avenir de la formation en TI, à assurer l'excellence du perfectionnement de la main-d'œuvre et à accélérer les initiatives de transformation numérique à l'échelle mondiale.

À propos de Trainocate

Trainocate est un fournisseur mondial de formation en TI qui compte plus de 25 ans d'expérience et exerce ses activités dans 22 pays. L'entreprise offre une formation complète en matière de solutions infonuagiques, de cybersécurité, d'IA et de transformation numérique, reconnue pour ses partenariats avec AWS, Cisco, Microsoft et VMware.

À propos d'EnterOne

EnterOne est une entreprise novatrice de formation en TI basée à Reston, en Virginie, qui se spécialise dans l'enseignement de technologies de pointe. Reconnue pour ses solutions et ses services de formation exceptionnels en partenariat avec Cisco, VMware, AWS et Microsoft, EnterOne permet aux professionnels de maîtriser les compétences requises dans le paysage technologique en évolution rapide d'aujourd'hui.

