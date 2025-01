RESTON, Virginie, 30 janvier 2025 /CNW/ - EnterOne, une entreprise de Trainocate et un leader mondial de la formation en TI, a fait l'acquisition de TLG Learning, un important fournisseur de formation en TI d'entreprise établi à Bellevue, dans l'État de Washington. Cette acquisition stratégique accroit les solutions de formation certifiées par les fournisseurs d'EnterOne, renforce sa présence sur la côte ouest des États-Unis et rehausse ses capacités d'exploitation et de vente.

Avec plus de 30 ans d'expérience, TLG Learning est reconnue pour sa vaste gamme de cours certifiés par des fournisseurs, dont AWS, Microsoft, F5 Networks, Cisco, VMware, ITIL et plusieurs autres. TLG Learning, une entreprise de Trainocate, est reconnue comme un partenaire de formation avancée AWS pour l'Amérique du Nord, a été nommée partenaire de formation mondiale AWS de l'année pendant trois années consécutives (2022-2024) et a été désignée comme l'une des meilleures entreprises de formation en TI pendant quatre années consécutives par l'industrie de la formation. L'engagement de TLG Learning à soutenir diverses catégories d'apprenants enrichit les offres d'EnterOne et élargit sa portée. Le partenariat fournira des ressources et une expertise inégalées pour aider les clients à s'adapter et à prospérer dans l'économie numérique en constante évolution.

« Cette acquisition représente une excellente occasion d'offrir plus de solutions de formation multifournisseurs à nos clients et partenaires, a déclaré Anthony Hamilton, chef de la direction d'EnterOne. L'héritage d'excellence de TLG Learning s'harmonise parfaitement avec notre mission d'autonomiser les professionnels des TI à l'échelle mondiale. »

En combinant la portée mondiale d'EnterOne à l'expertise de TLG Learning, le partenariat offrira un portefeuille élargi de cours et de certifications adaptés aux besoins changeants des professionnels des TI à l'échelle de l'Amérique du Nord.

« Nous associer à EnterOne nous permet d'élargir nos capacités et d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients, a déclaré Rick Flath, gestionnaire principal des partenaires chez TLG Learning. Nous sommes ravis d'améliorer notre offre et d'approfondir notre expertise dans les technologies émergentes. »

Cette acquisition renforce l'engagement d'EnterOne à stimuler la croissance professionnelle, à soutenir la transformation numérique et à donner à la main-d'œuvre des TI les moyens d'exceller dans l'environnement mondial concurrentiel d'aujourd'hui.

À propos d'EnterOne

EnterOne est un fournisseur mondial de formation et de services en TI qui se spécialise dans l'enseignement des technologies avancées. Reconnue pour les solutions novatrices utilisées par Cisco, VMware, AWS et Microsoft, EnterOne dote les professionnels du monde entier de compétences dans des technologies émergentes comme l'IA, l'infonuagique et la cybersécurité.

À propos de TLG Learning :

Établie à Bellevue, dans l'État de Washington, TLG Learning, une entreprise de Trainocate, est un important fournisseur de formation en TI d'entreprise comptant plus de 30 ans d'expérience. L'acquisition de TLG Learning par EnterOne ne comprend pas TLGITCareers.com , qui demeure une unité commerciale de formation professionnelle de Technology Learning Group, Inc.

Pour en savoir plus, visitez EnterOne et TLG Learning .

