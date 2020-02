Trainers Choice consolide son leadership en offrant ses produits de récupération active sur le marché québécois

Selon une étude réalisée auprès des consommateurs et parrainée par Trainers Choice, lorsque les répondants sont exposés à du matériel d'information et de sensibilisation en magasin, leur intention de soigner eux-mêmes une blessure tenace à l'aide d'une solution disponible en magasin augmente de 36 %. Une proportion importante de la population canadienne souffre de blessures telles que des entorses et des foulures, et la fréquence de celles-ci augmente avec l'âge. En effet, les personnes de plus de 40 ans ont, en moyenne, trois ou quatre blessures tenaces. La plupart des gens adoptent une attitude passive par rapport à leurs blessures et choisissent de souffrir de douleurs chroniques ou à long terme plutôt que de les traiter. Cependant, grâce à l'éducation et à la diffusion de l'information, les clients sont maintenant conscients qu'il existe, en magasin, des options de traitement qui peuvent améliorer leur qualité de vie.

« Nous sommes ravis de pouvoir jouer un rôle de leader en santé et bien-être, en collaboration avec nos partenaires détaillants, se réjouit Rick Schaly, fondateur et président de Trainers Choice. Beaucoup de gens souffrent de blessures tenaces qui leur causent une douleur constante, sans chercher de traitement. Or, il existe, dans le commerce de détail, des solutions qui élargissent leurs options de traitement.»

Le programme Jean Coutu est offert dans 350 points de vente depuis janvier 2020, et il devrait connaître une expansion plus tard au cours de l'année. De plus, les produits Trainers Choice sont déjà offerts dans les 179 magasins Pharmaprix au Québec.

À propos de Trainers Choice :

Trainers Choice est une entreprise centrée sur la pratique clinique qui existe depuis plus de 30 ans. Son Complexe canadien de médecine sportive comprend des chirurgiens orthopédistes, des spécialistes en médecine sportive, des physiothérapeutes, des chiropraticiens et des kinésithérapeutes qui offrent des solutions de traitement de pointe pour aider les gens à se remettre de leurs blessures. Ces connaissances et cette expérience au service du patient sont mises à profit pour concevoir et développer des appareils et produits orthopédiques innovants, fonctionnels et confortables qui dépassent les attentes. On retrouve les produits Trainers Choice chez Pharmaprix/Shoppers Drug Mark, les Compagnies Loblaw Limitée, Jean Coutu, London Drugs, Metro Ontario, ainsi que dans plusieurs pharmacies indépendantes à travers le Canada. Pour en savoir plus sur Trainers Choice, visitez www.trainerschoice.ca.

