Toys"R"Us Canada est à la recherche de son nouveau président-divertissement général!

« Le poste de président-divertissement général est l'un des plus convoités chez Toys"R"Us, a déclaré Vic Bertrand, président et chef de la direction de Toys"R"Us Canada. Nous comptons sur notre PDG pour aider à guider les parents et ceux qui cherchent des cadeaux à offrir avec des évaluations de jouets, en leur partageant les avantages et merveilles du jeu à travers le pays. Si vous avez un enfant qui est passionné de jouets et qui est dynamique et à l'aise devant une caméra, nous voulons vous connaître. »

Parmi ses responsabilités, le PDG devra participer à des séances de formation sur les jouets et agir comme un porte-parole de Toys"R"Us Canada. D'autres tâches comprennent partager les nouvelles tendances en matière de jouets à travers des vidéos en ligne et promotionnelles.

La recherche du nouveau PDG survient au moment où la PDG actuelle de Toys"R"Us Canada s'apprête à prendre sa retraite. Méganne est devenue PDG en 2019 et maintiendra ses fonctions jusqu'à la fin de la saison des fêtes, quand elle prévoit dévoiler le choix des meilleurs jouets de Toys"R"Us Canada.

Les parents et les tuteurs légaux qui pensent que leur enfant est de taille à décrocher le poste de PDG sont invités à visiter www.toysrus.ca/recherchePDG pour consulter le règlement officiel et participer en soumettant un lien public à une courte vidéo sur une plateforme de média social mettant en vedette leur enfant. Dans cette vidéo, les enfants doivent souligner pourquoi ils sont passionnés de jouets et parler de leur jouet, gadget ou jeu préféré. Les candidats doivent avoir entre 10 et 12 ans en date du 14 juillet 2020. Toutes les vidéos admissibles seront évaluées selon l'originalité, la créativité et l'enthousiasme. Les candidatures doivent être soumises avant 23 h 59 (HNE) le 7 septembre 2020 sur www.toysrus.ca/recherchePDG.

Les finalistes seront choisis pour participer à une entrevue en ligne avec des juges en octobre 2020. Le gagnant sera sélectionné en novembre, puis annoncé en janvier 2021 et octroyé un contrat d'un an en tant que président-divertissement général de Toys"R"Us Canada. Pour plus de détails et pour consulter le règlement officiel, veuillez visiter www.toysrus.ca/recherchePDG.

Pour vous tenir au courant de l'actualité de Toys"R"Us Canada, suivez la marque sur Facebook , Instagram et Twitter , ou visitez toysrus.ca et babiesrus.ca.

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada »)

Depuis 1984, Toys"R"Us Canada s'est imposée comme chef de file parmi les détaillants se spécialisant dans les jouets et les articles pour bébé au Canada. À travers son réseau de plus 80 magasins au pays et ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, la compagnie propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

SOURCE Toys "R" Us (Canada) Ltd.

Renseignements: POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS OU LES DEMANDES DES MÉDIAS OU D'ENTREVUE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : Anne Klinger, directrice de compte, [email protected], 416-919-1221; Paige Exell, gestionnaire de compte, [email protected], 807-626-3041

Liens connexes

http://www.toysrus.ca