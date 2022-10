TOYS"R"US CANADA DÉVOILE SA LISTE DES JOUETS WOW POUR LA SAISON DES FÊTES 2022

Des jouets qui ne manqueront pas de stimuler l'imagination des enfants!

TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - À l'approche de la saison des Fêtes, Toys"R"Us Canada aide les parents et tous ceux qui offrent des cadeaux à créer des moments mémorables grâce à sa liste des jouets wow 2022 très attendue.

Offrant une vaste sélection d'idées-cadeaux pour tous les âges et intérêts ainsi que douze articles vedettes, Toys"R"Us Canada fait de l'achat de cadeaux pour les Fêtes un vrai jeu d'enfant. Des articles à collectionner à l'équipement de jeu actif, en passant par les ensembles de jeu mettant en vedette les personnages préférés des enfants, la liste des jouets wow de cette année encourage les adultes à emballer des cadeaux hors du commun qui susciteront des heures de jeu imaginatif - et de précieux souvenirs.

« Nous voulons offrir aux parents, aux grands-parents, aux autres membres de la famille et à tous ceux qui cherchent à offrir des cadeaux aux enfants dans leur vie les outils nécessaires pour stimuler l'imagination des petits et leur permettre de découvrir de nouveaux horizons, déclare Allyson Banks, directrice du marketing chez Toys"R"Us Canada. Nous avons trié sur le volet des jouets, des jeux et de l'équipement tout à fait exceptionnels qui feront le plus grand bonheur des enfants - et qui feront des adultes qui les auront offerts de véritables héros! »

La liste des jouets wow de cette année comprend des articles exclusifs à Toys"R"Us, comme l'ensemble de circuit LiteHawk Patrouille routière, le train de marchandises LEGO® City, la capsule Rainbocorns Unicorn Rescue Surprise et le coffret Bluey's Ultimate Caravan Adventures. En plus des 12 jouets vedettes, vous trouverez une multitude de superbes idées-cadeaux en ligne et dans le Livre des jouets qui conviendront à tous les budgets.

Les jouets wow arriveront en magasin et en ligne sur toysrus.ca en octobre et novembre. Il s'agit d'un outil génial pour aider les adultes à effectuer leurs achats des Fêtes en avance!

Voici la liste des jouets wow 2022 de Toys"R"Us Canada!

À PROPOS DE TOYS"R"US ( CANADA ) LTÉE (« TOYS"R"US CANADA »)

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. L'entreprise répand le bonheur dans ses plus de 80 magasins au Canada et par l'intermédiaire de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à toutes les étapes, des produits essentiels pour bébés à l'apprentissage, en passant par le jeu, grâce à un large éventail de marques nationales, de produits exclusifs, de programmes novateurs et de partenariats uniques. Déterminée à créer une destination offrant une expérience inégalée pour toute la famille, Toys"R"Us Canada propose une expérience en magasin ludique et inoubliable pour les enfants et leurs parents. L'entreprise s'efforce également de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités au moyen d'initiatives de bienfaisance qui soutiennent les enfants dans le besoin et leur famille. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us et Babies"R"Us sont des marques déposées détenues par Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

