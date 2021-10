Toys"R"Us Canada dévoile sa liste de jouets en vedette pour les fêtes 2021

Contenant plus de 400 articles répartis dans 10 catégories des meilleures idées-cadeaux pour le temps des Fêtes, 15 « TRU TOP PICS » et une sélection d'articles choisis par notre président-divertissement général, Aiden Hepburn, la liste des meilleurs jouets de Toys"R"Us est conçue pour aider les parents et les donateurs de cadeaux à déchiffrer ce que leurs enfants veulent vraiment pour la période des Fêtes. Elle traduira la demande de vos enfants : « Papa? Pouvons-nous obtenir une voiture? Qui change de couleur? Et qui est assortie avec les cheveux de nos poupées? » en une Voiture à couleur changeante Rainbow High, ou « Maman! PAPA! Nous avons vu ce jeu génial où vous construisez votre propre ville et obtenez des jetons » en un jeu Monopoly Builder, rendant votre expérience de magasinage efficace et, avant tout, précise.

Toys"R"Us est là pour vous aider à comprendre exactement quels jouets vos enfants veulent cette année. « Notre équipe d'acheteurs de jouets est composée d'experts en jouets de toutes les catégories et a passé toute l'année à faire des recherches sur ce qui est à la mode afin que les parents et les donateurs de cadeaux soient conscients des dernières tendances en matière de jouets et rassurés en cette période des Fêtes, explique Doug Putman, propriétaire de Toys"R"Us Canada. Cette année, la liste des jouets les plus populaires est la ressource par excellence pour les jouets exclusifs et incontournables de Toys"R"Us qui apporteront la joie aux enfants de tous les âges et qui rassembleront toutes les familles. »

Après une année de lancements passionnants pour les amateurs de collections, de télévision et de cinéma, cette liste des meilleurs jouets met en vedette des jouets uniques qui non seulement garderont les enfants occupés, mais inciteront également les parents et les donateurs de cadeaux à participer au jeu et à faire preuve d'imagination. Dressée par une équipe de professionnels du jouet, la liste comprend des articles exclusifs à Toys"R"Us tels que : PAW Patrol, Véhicule de Liberty du film, Wizarding World, Magical Minis, Deluxe Hogwarts Castle & Playset et My Squishy Little Guimauve.

La liste des jouets les plus populaires est maintenant disponible en magasin et en ligne. Certains articles continueront d'être distribués en magasin et en ligne à toysrus.ca en octobre et en novembre. Vous avez maintenant la chance de faire vos achats des Fêtes plus tôt!

Maintenant, sans plus tarder, nous vous présentons LA liste de jouets en vedette de Toys"R"Us Canada!

Les meilleurs choix de Toys"R"Us!

Poupées : pour les parents qui aiment jouer au faire semblant et les passionnés de la mode

Enfants d'âge préscolaire : pour les petits qui ont beaucoup d'imagination

Jeux : une petite compétition familiale amicale

Livres : une déconnexion pour des moments de pur plaisir

Amis électroniques : des compagnons interactifs incroyables et des animaux de compagnie

Collectionneurs : pour les super-amateurs et les mordus de déballage

Véhicules : pour satisfaire leur besoin de vitesse

Jeux actifs : pour les enfants qui ont de l'énergie à dépenser

Constructeurs : les jouets de construction les plus cool

Créateurs :des ensembles de construction STIM fantastiques pour développer les compétences

AU SUJET DE TOYS"R"USⓇ (CANADA) LTD. (« TOYS"R"US CANADA »)

Toys"R"UsⓇ Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. L'entreprise répand le bonheur dans ses plus de 80 magasins au Canada et par l'intermédiaire de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca. L'entreprise répond aux besoins des familles canadiennes à toutes les étapes, des produits essentiels pour bébés à l'apprentissage, en passant par le jeu, grâce à un large éventail de marques nationales, de produits exclusifs, de programmes novateurs et de partenariats uniques. Déterminée à créer une destination offrant une expérience inégalée pour toute la famille, Toys"R"UsⓇ Canada propose une expérience en magasin ludique et inoubliable pour les enfants et leurs parents. L'entreprise s'efforce également de redonner aux collectivités où elle exerce ses activités au moyen d'initiatives de bienfaisance qui soutiennent les enfants dans le besoin et leur famille. Toys"R"Us Canada est une filiale de Putman Investments. Toys"R"Us and Babies"R"Us sont des marques déposées de Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

