Toys"R"Us Canada dévoile sa liste de jouets en vedette pour les Fêtes 2020

Les jouets les plus recherchés qui feront partie de la liste de souhaits de tous les enfants cette année!

TORONTO, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Le moment est enfin arrivé! Toys"R"Us Canada, premier détaillant spécialisé dans les jouets au Canada, dévoile officiellement sa liste de jouets en vedette pour la période des Fêtes 2020. Répertoriant plus de 50 idées-cadeaux originales pour les Fêtes, la liste de jouets en vedette est établie par les plus grands experts en jouets de Toys"R"Us Canada : nos meilleurs acheteurs qui ont passé des milliers d'heures à parcourir le monde à la recherche des meilleurs jouets. La liste propose des jouets pour tous les âges, des tout-petits aux préadolescents qui préfèrent ne pas grandir. Elle comprend des jouets interactifs et éducatifs, des jouets inspirés des personnages populaires et des jouets qui encouragent le jeu actif. La liste propose des idées-cadeaux et du plaisir pour toute la famille.

« Avec la croissance à deux chiffres du marché canadien des jouets, le jeu n'a jamais été aussi important pour les familles canadiennes, affirme Vic Bertrand, président-directeur général de Toys"R"Us Canada. Les Fêtes sont le moment idéal pour tisser des liens familiaux, et cette liste de jouets aidera à faire sourire et à faire rire les familles cette année. »

La liste comprend des jouets uniques qui divertiront les petites mains et les imaginations fertiles pendant les Fêtes. Cette année, les jouets en vedette représentent une vaste gamme de jeux : des poupées aux animaux de compagnie électroniques, en passant par les figures d'action, les véhicules, la construction et les jouets d'apprentissage, de STIM, de création et de société. C'est le guide ultime de ce que tous les enfants veulent.

Une sélection des meilleurs jouets est déjà lancée et continuera d'être déployée en magasin et en ligne à toysrus.ca, en octobre et en novembre. Faites vos achats des Fêtes tôt!

Sans plus tarder, voici LA liste de jouets en vedette de Toys"R"Us Canada!

À propos de Toys"R"Us (Canada) ltée (« Toys"R"Us Canada »)

Toys"R"Us Canada est le détaillant de choix spécialisé dans les jouets et les produits pour bébés au Canada depuis 1984. Par l'entremise de ses 80 magasins au pays et de ses sites Web Toysrus.ca et Babiesrus.ca, l'entreprise propose aux Canadiens des marques nationales, des produits exclusifs, un programme de fidélité innovateur et un partenariat unique. S'étant engagée à redonner à la communauté, l'entreprise concentre ses efforts caritatifs dans le soutien des enfants et des familles, que ce soit en améliorant les ressources et les services, en stimulant le développement par le jeu ou en encourageant des enfants gravement malades. Toys"R"Us Canada est une filiale de Fairfax Financial Holdings Limited. Toys"R"Us and Babies"R"Us sont des marques déposées de Toys"R"Us (Canada) ltée. Tous droits réservés.

