Le matelas hybride confort d'Emma, un produit de sa nouvelle gamme de matelas de deuxième génération, a été récompensé par le prix "Produit de l'année" au Canada.

VANCOUVER, le 9 févr. 2024 /CNW/ -- Emma - The Sleep Company, la plus grande marque de sommeil en vente directe au monde, est ravie d'annoncer sa reconnaissance lors des prestigieux prix Product of the Year Canada Awards pour son matelas Hybrid Comfort , qui a été couronné vainqueur dans la catégorie très compétitive des matelas hybrides.

Product of the Year Canada est le plus grand prix décerné par les consommateurs pour l'innovation des produits, déterminé par une enquête nationale menée auprès de 4 000 acheteurs canadiens par Kantar, un leader mondial dans le domaine de la recherche sur les consommateurs. Ce prix prestigieux est un raccourci pour les acheteurs, soutenu par les votes de milliers de consommateurs canadiens, ce qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. Les lauréats, choisis par les consommateurs, reçoivent le sceau rouge distinctif de renommée internationale, synonyme d'innovation exceptionnelle.

Fondée en 2015 et présente dans plus de 30 pays à travers le monde, Emma est arrivée au Canada en 2019 et est depuis devenue un phare de l'innovation dans l'industrie du sommeil. Animée par la mission de libérer le plein potentiel du sommeil, Emma s'engage à révolutionner l'expérience du sommeil et à la rendre accessible à tous.

A propos du produit primé

Le matelas Emma Hybrid Comfort est le produit phare de la nouvelle gamme de matelas Emma de deuxième génération. Il s'agit d'un matelas hybride à 7 couches de 13 pouces d'épaisseur qui offre le meilleur soutien de sa catégorie sans compromettre le confort.

Doté d'une conception ergonomique à 7 zones, le matelas s'adapte à la forme de votre corps, offrant un soutien ferme à votre dos tout en enveloppant le reste de votre corps d'une sensation plus douce. Avec le matelas Emma Hybrid Comfort, vous pouvez profiter du sommeil dont vous avez toujours rêvé et vous réveiller plein d'énergie.

"Cette reconnaissance reflète notre engagement constant à créer des solutions de sommeil de haute qualité adaptées aux besoins uniques des Canadiens. Emma s'engage à favoriser des vies plus saines et plus heureuses grâce à un sommeil exceptionnel", déclare Thibaud Loufrani, directeur national d'Emma au Canada.

Les matelas Emma, y compris le matelas hybride confort, récemment primé , sont disponibles à l'achat sur le site d'Emma. Chaque achat est assorti d'un essai de 365 nuits, d'une garantie de 10 ans et d'une livraison gratuite dans les principales provinces canadiennes. Emma annonce une vente spéciale pour célébrer l'événement, offrant un prix réduit à partir de 539 $, avec 50 % de rabais à partir du 8 février 2024 sur www.emma-sleep.ca . Pour plus d'informations, visitez le site web d'Emma .

À propos d'Emma - The Sleep Company (Emma Sleep GmbH):

Emma - The Sleep Company est une entreprise gérée par ses fondateurs, et est la première marque mondiale de sommeil en vente directe. Fondée en 2015 par le Dr Dennis Schmoltzi et Manuel Mueller en Allemagne, l'entreprise est active dans plus de 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions EUR (948 millions USD) en 2022, soit un taux de croissance de 35 % par rapport à l'année précédente. Les produits Emma® sont vendus via une approche omnicanale, y compris D2C/en ligne, les places de marché et plus de 3 500 magasins. Emma collabore avec succès avec plus de 200 détaillants. Les plus de 1 000 membres de l'équipe d'Emma travaillent dans le monde entier, avec des bureaux à Francfort (Allemagne), Manille (Philippines), Lisbonne (Portugal), Mexico (Mexique) et Shanghai (Chine).

Pour plus d'informations sur Emma - The Sleep Company, veuillez consulter le site www.team.emma-sleep.com/press .

Renseignements: Contact presse: [email protected]