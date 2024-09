TOURNOI SUBVENTIONNÉ PAR LES CONTRIBUABLES : LA PGA CHOISIT UN TRANSPORTEUR PRIVÉ POUR SON CONTRAT DE NAVETTAGE AU DÉTRIMENT DE LA STM

MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et employés des services connexes au transport de la STM (SCFP, section locale 1983) est consterné d'apprendre que malgré le fait que le tournoi de golf de la Coupe des Présidents soit subventionné à hauteur de 9 millions de dollars par nos fonds publics, dont 6,5 millions provenant du provincial, la PGA a préféré retenir les services d'un transporteur privé pour son système de navettes menant à l'île Bizard.

Ce tournoi de golf international, qui se déroule au Club de golf Royal Montréal du 24 au 29 septembre, a comme impact de réduire l'accès à la circulation sur le pont Jacques-Bizard. Ainsi, les rares transports autorisés sont les lignes régulières de transport collectif, les véhicules des résidents et des résidentes … et le transporteur privé choisi par la PGA au détriment de la Société de transport de Montréal.

La PGA a approché cet été la STM afin que cette dernière puisse offrir le service de navettes qui permettrait de traverser le pont et d'accéder à l'évènement. Celle-ci était prête à signer un contrat afin de fournir un tel service. Alors que les organisateurs laissaient miroiter jusqu'à tout récemment qu'ils utiliseraient les services de la STM pour assurer le déplacement des participants et participantes, ceux-ci ont annoncé le 16 septembre dernier qu'ils choisissaient plutôt un transporteur privé, et ce, malgré les subventions gouvernementales obtenues.

« Dans un contexte de crise du financement du transport en commun et de la participation financière astronomique des contribuables dans cet évènement, c'est inacceptable que non seulement les organisateurs n'aient pas eu la sensibilité d'encourager nos services publics, mais que le gouvernement ne se soit pas assuré que ce soit le cas », de s'exclamer Frédéric Therrien, président du SCFP, section locale 1983.

Pour ajouter l'insulte à l'injure, au premier jour de navettage, le transporteur privé retenu par la PGA a enfreint son permis à de nombreuses reprises en se stationnant dans les arrêts d'autobus destinés au transport collectif, en bloquant les voies publiques et en utilisant les installations de la STM.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8400 membres dans le transport terrestre au Québec.

