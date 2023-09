Tournoi de golf des dirigeants du Groupe Promutuel - 45 000 $ remis au Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est

BEAUPRÉ, QC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Plus de 120 administrateurs, dirigeants et partenaires du Groupe Promutuel étaient réunis hier, au terrain de golf Le Grand Vallon au Mont Sainte-Anne, pour prendre part au 34e tournoi annuel de l'organisation. Pour marquer l'occasion, un montant de 45 000 $ a été amassé et remis au Service d'aide communautaire de Charlevoix-Est. Sous son toit, une équipe qualifiée et dévouée a comme mission d'intervenir, d'éduquer et de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des personnes en situation de vulnérabilité.

De gauche à droite : Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance - Rosalie Cloutier, responsable de la banque alimentaire, SACC - Louise Tremblay, vice-présidente, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve - Maude Juteau Cousineau, directrice générale, SACC - Marjorie Morneau, présidente du conseil d’administration, SACC - Pascal Tremblay, responsable des transports, SACC - Pierre Raymond, directeur général, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve - Yvan Rose, président du Groupe Promutuel (Groupe CNW/Groupe Promutuel)

« Je tiens à saluer la générosité des participants du tournoi et à remercier tous ceux qui ont contribué à récolter cette somme extraordinaire. Promutuel Assurance est très fière de la remettre à un organisme qui appuie et accompagne de manière aussi chaleureuse que qualifiée les personnes en situation de vulnérabilité », a souligné M. Yvan Rose, président du Groupe Promutuel.

« Notre tournoi de golf annuel est l'occasion de combiner un geste d'entraide et de solidarité au plaisir de nous rassembler sur le territoire de l'une de nos sociétés mutuelles », a ajouté Mme Geneviève Fortier, chef de la direction. « Il s'agit d'un moment inspirant où nous célébrons les valeurs qui sont chères au cœur de Promutuel Assurance. Dans un contexte d'instabilité économique, l'inflation galopante affecte entre autres le prix du panier d'épicerie, des transports et du logement. Cet événement-bénéfice offrira un appui important à cet organisme et aux gens de Charlevoix-Est ».

Le tournoi de golf des dirigeants du Groupe Promutuel permet à ses ambassadeurs de tous les coins du Québec de se rassembler et de faire une différence dans une nouvelle communauté chaque année. En 2023, la région désignée est celle couverte par Promutuel Assurance du Lac au Fleuve. Le montant amassé servira à la gestion d'une banque alimentaire, à la distribution de collations gratuites dans sept écoles et trois camps de jour, ainsi qu'à l'ajout de repas au service de garde.

« Nous nous réjouissons de voir un tel appui financier offert à un organisme essentiel de notre milieu. Avec une approche humaine, bienveillante et sans jugement, le Service d'aide communautaire est une précieuse ressource pour la population de la MRC de Charlevoix-Est depuis plus de 35 ans. Cette contribution reflète bien notre volonté de jouer un rôle clé au sein de notre communauté et de soutenir activement son développement », ont commenté Mme Martine Thériault et M. Pierre Raymond, respectivement présidente du conseil d'administration et directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte plus de 2000 employés au service de plus de 634 000 membres-assurés. Elle a comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis plus de 170 ans.

SOURCE Groupe Promutuel

Renseignements: Source : Marie-Hélène Cliche, Directrice principale aux communications et aux affaires publiques, Promutuel Assurance, 514 347-5939, , [email protected]