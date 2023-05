Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce près de 12,2 M$ pour soutenir le développement touristique dans la région de Québec

QUÉBEC, le 26 mai 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le député de Portneuf, vice-président de la Commission de l'administration publique et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la Capitale-Nationale, M. Vincent Caron, annoncent un soutien financier totalisant près de 12,2 millions de dollars pour appuyer, en collaboration avec Destination Québec cité, le développement touristique et la mise en œuvre d'un plan montagne dans la région.

Ils étaient accompagnés pour l'occasion du directeur de Destination Québec cité, M. Robert Mercure.

Soutenir le développement touristique régional

Une enveloppe de près de 3,4 millions de dollars est octroyée à Destination Québec cité dans le cadre d'une nouvelle entente avec le ministère du Tourisme. Grâce à elle, l'association touristique régionale bénéficiera de moyens pour réaliser ses mandats en matière de promotion et de mise en marché, d'accueil et de signalisation touristiques, de même que de développement et de structuration de l'offre.

L'entente s'échelonne jusqu'en 2026. Ce soutien financier fait partie des 92 millions de dollars consacrés au développement touristique régional et annoncés en mai 2022 par la ministre du Tourisme.

Une somme de plus de 4,4 millions de dollars est aussi allouée à Destination Québec cité dans le cadre des nouvelles ententes de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT), qui s'échelonnent jusqu'en 2025. L'association bonifie cette enveloppe de 3 millions de dollars, portant ainsi à plus de 7,4 millions de dollars le montant disponible pour soutenir des projets de développement de l'offre touristique dans la région. Neuf projets ont déjà reçu du financement grâce à ce programme (voir tableau plus bas).

Pérenniser le tourisme de montagne

Plusieurs communautés de montagne au Québec font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une unique forme de tourisme, comme le ski alpin ou la randonnée. Les changements climatiques, la courte saison touristique et la fragilité croissante des entreprises dépendant fortement d'une seule activité saisonnière bousculent les modèles d'affaires.

Pour mieux répondre à ces défis et renforcer la vitalité durable de ces communautés dans la région de Québec, un montant de près de 1,4 million de dollars est versé à Destination Québec cité afin de mettre en œuvre un plan montagne. Celui-ci misera, entre autres, sur le développement ou la consolidation d'une offre touristique quatre saisons; le renforcement des chaînes d'approvisionnement local et la mise en valeur des produits du Québec; la concertation de tous les acteurs territoriaux et l'adoption de pratiques responsables et durables par les entreprises.

Citations :

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique. Je suis fière que notre gouvernement soit aux premières loges afin de le soutenir dans toutes les régions du Québec et d'appuyer davantage le tourisme responsable et durable. Les retombées de l'industrie pourront profiter à toutes nos communautés et accroître notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le secteur touristique dynamise notre économie et favorise le développement de l'ensemble de notre région. Avec les moyens dont Destination Québec cité dispose pour augmenter notre attractivité et déployer des mesures pour pérenniser le tourisme de montagne, il est clair que le tourisme continuera d'enrichir nos communautés. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme pour la Capitale-Nationale

« Notre volonté de faire de la région de Québec une destination de référence en tourisme durable et les initiatives mises en place au cours des derniers mois, dont le plan montagne, témoignent des efforts et des actions du milieu pour développer une offre quatre saisons accessible, diversifiée et durable. Ce soutien financier encouragera assurément la poursuite du travail amorcé par notre industrie, qui est fortement engagée à demeurer une destination attractive et concurrentielle, tout en contribuant positivement à la transformation du tourisme de demain. »

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité

Faits saillants :

La nouvelle entente permettra à Destination Québec cité de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser la rétention de la main-d'œuvre et développer des projets à plus long terme.





Cette entente se distingue de la précédente par l'intégration d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie. Elle soutient également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités de Québec et des orientations gouvernementales présentées dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain. et le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.





L'EPRTNT 2022-2025 vise à renouveler et à bonifier l'offre touristique dans la région en fonction de ce cadre d'intervention et de ce plan d'action de même que des priorités de Destination Québec cité, qui administre ce programme.





Les projets visés par les EPRTNT doivent s'inscrire dans les catégories suivantes :

Attraits, activités et équipements;



Structuration de l'offre touristique;



Hébergement;



Festivals et événements;



Études et services-conseils;



Développement numérique d'une entreprise.





Les projets financés jusqu'à maintenant dans le cadre de l'EPRTNT 2022-2025 sont les suivants :

Organisme Projet Montant Association des s

ports d'action Organisation du Crankworx Summer Series 2023

dans la MRC de La Jacques-Cartier 170 000 $ Préski Réalisation d'un centre de ski intérieur sur des

simulateurs 55 000 $ Corporation

événements et

spectacles de

Québec Organisation de l'Igloofest 2023 55 000 $ Culture Capitale-

Nationale et

Chaudière-

Appalaches Organisation de la 7e édition du Printemps de la

musique 45 000 $ Le défilé de la

Saint-Patrick de

Québec Organisation du défilé de la Saint-Patrick de

Québec 2023 12 000 $ Raid Bras du Nord Organisation du Raid Bras du Nord 2023 20 000 $ Les sentiers du Moulin Développement de l'offre de vélo de montagne 99 999 $ Corporation des

événements

multisports Organisation de XTERRA Québec 15 000 $ Tours Voir Québec Refonte complète du contenu vidéo d'Immersion

Québec 45 000 $ Total

516 999 $

Les sommes allouées aux plans montagnes proviennent de l'enveloppe du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable (6,7 millions de dollars) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (2,3 millions de dollars) et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (2 millions de dollars).

