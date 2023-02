Tournée régionale de la ministre du Tourisme - La ministre Caroline Proulx annonce plus de 4,8 millions de dollars pour soutenir le développement touristique à Montréal

MONTRÉAL, le 20 févr. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, annonce un soutien financier de plus de 4,8 millions de dollars pour reconduire le mandat de Tourisme Montréal, qui continuera ainsi à favoriser le développement de l'offre touristique dans la métropole.

Grâce à cette nouvelle entente avec le ministère du Tourisme, l'association touristique régionale bénéficie de moyens pour réaliser ses mandats en matière de promotion et de mise en marché, d'accueil et de signalisation touristique ainsi que de développement et de structuration de l'offre. L'entente s'échelonne jusqu'en 2026.

Cette annonce a été faite aujourd'hui alors que la ministre Proulx est de passage à Montréal pour rencontrer des intervenants de l'industrie. Rappelons que cette aide financière fait partie de l'enveloppe de 92 millions de dollars dévoilée en mai 2022 pour appuyer le développement touristique régional.

Citations :

« Le tourisme est un puissant vecteur de développement économique et notre gouvernement soutient son essor dans toutes les régions du Québec. Tourisme Montréal est un partenaire de premier plan en la matière pour notre métropole. La croissance de cette industrie est une priorité et nous continuerons d'investir afin que les retombées profitent à l'ensemble de nos communautés et contribuent à notre richesse collective. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Avec plus de 6 700 entreprises liées au tourisme à Montréal, ce secteur économique contribue à part entière à la prospérité économique de la métropole. On donne les moyens à Tourisme Montréal de faire grandir ce secteur au potentiel immense, autant sur le plan du tourisme de divertissement que du tourisme d'affaires. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Tourisme Montréal poursuit ses efforts pour favoriser une croissance harmonieuse de cette industrie. Nous continuerons à développer activement la destination urbaine, notamment par le biais d'un nouveau plan stratégique et par la mise en œuvre des stratégies de tourisme durable et hivernal. La contribution du gouvernement du Québec est indispensable à la réalisation de nos ambitions, au développement du produit touristique et au renouvellement de l'accueil. Elle est aussi essentielle au rayonnement et à l'essor des secteurs prioritaires de notre industrie, dont la gastronomie, les festivals et les événements ainsi que le tourisme d'affaires ou sportif. »

Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

Faits saillants :

L'entente permettra à Tourisme Montréal de planifier ses actions au cours des prochaines années, notamment pour favoriser la rétention de la main-d'œuvre et pour développer des projets à plus long terme.





Cette nouvelle entente se distingue de la précédente par l'intégration d'engagements portant sur le tourisme responsable et durable ainsi que sur la culture d'innovation au sein de l'industrie. Elle soutient également le développement de l'offre touristique, dans le respect des particularités de Montréal et des orientations gouvernementales présentées dans le Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain et le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

https://twitter.com/tourisme_quebec/

https://www.facebook.com/TourismeQc/

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/

https://www.youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Julia Gerdil, Tourisme Montréal, 514 967-3910, [email protected]