Tournée québécoise de la grappe des transports électriques et intelligents - Propulsion Québec s'installe de façon permanente à Québec

QUÉBEC, le 20 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, poursuit sa stratégie de déploiement avec l'ouverture d'une place d'affaires permanente à Québec, où une ressource locale sera désormais engagée à approfondir le développement de l'écosystème des transports électriques et intelligents dans la région de la Capitale-Nationale. Cette annonce se fait à l'occasion de l'arrêt de la Tournée québécoise par laquelle la grappe veut aller à la rencontre des gens d'affaires de la région et mettre en évidence les opportunités économiques du secteur des transports électriques et intelligents.

Propulsion Québec profitera de cet arrêt dans sa tournée pour présenter certains de ses projets, dont une étude sur le potentiel de la filière batterie lithium-ion pour le Québec, et pour discuter des nouvelles tendances et modèles innovants de la mobilité. Cet événement sera aussi l'occasion de souligner le partenariat de Propulsion Québec avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec qui lancera sa cohorte 2020 du programme Conscience d'affaires lors de l'événement.

Citations

« L'avenir de la mobilité se situe dans les véhicules connectés, autonomes, partagés et électriques. Cette transformation du secteur des transports représente une occasion de développement économique durable en or pour le Québec et ses régions en plus de constituer un espace stratégique incontournable pour réaliser des avancements significatifs dans la lutte contre les changements climatiques. Ce créneau d'avenir offre aux acteurs économiques une occasion extraordinaire de soutenir des entreprises d'ici. Par ailleurs, la région de la Capitale-Nationale détient un écosystème vivant et dynamique en transports électriques et intelligents, un choix tout naturel dans la stratégie de déploiement de la grappe », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents.

« Dans le cadre de notre Tournée québécoise, nous sommes heureux de ce partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour le début de cette cohorte 2020 du programme Conscience d'affaires où nous aurons l'occasion de rencontrer des entrepreneurs qui souhaitent implanter des pratiques en développement durable dans leurs entreprises. » ajoute-t-elle.

« À travers cette tournée, nous souhaitons faire connaître les joueurs, grands et petits, qui participent activement à la transformation inévitable du marché des transports et exposer les opportunités offertes par cette industrie en pleine croissance. Aux quatre coins du monde, des pays et des villes se fixent des cibles de réduction du nombre de véhicules à combustion sur les routes ainsi que des dates butoirs à partir desquelles le transport électrique deviendra, au sens strict, la norme. Nos entreprises le savent et déploient leur savoir-faire et leur créativité pour s'imposer dans ce créneau porteur d'avenir tout en stimulant l'économie des régions où elles s'implantent », a-t-elle conclu.

« Je me réjouis de cette nouvelle et je suis fière d'accueillir Propulsion Québec dans notre région au bénéfice de toute la communauté d'affaires. Il était évident pour nous que Propulsion Québec ait un bureau à Québec afin d'encore mieux accompagner nos membres, dont les participants de notre programme d'accompagnement Conscience d'affaires, dont Propulsion Québec est le partenaire principal », soutient Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ.

L'événement qui se tient aujourd'hui à Québec est organisé avec le soutien de Bombardier, AddÉnergie et LeddarTech. La Tournée québécoise de Propulsion Québec comprendra prochainement des arrêts à Shawinigan et Longueuil, des villes reconnues pour le dynamisme de leurs entreprises innovantes.

À propos de Propulsion Québec

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte aujourd'hui plus de 140 membres de différents secteurs et déploie ses ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) du Fonds de solidarité de la FTQ et de la Ville de Québec.

À propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec

La Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), qui regroupe plus de 4700 membres, sensibilise, mobilise et agit pour favoriser le développement économique de ses membres et de son milieu. Plus important regroupement de gens d'affaires de l'est du Québec, elle est la voix privilégiée de la communauté d'affaires de Québec et l'interlocuteur principal du milieu économique régional.

@PropulsionQC

https://fr.linkedin.com/company/propulsion-quebec

SOURCE Propulsion Québec

Renseignements: Sébastien Verret, TACT, 581 996-1346, [email protected]

Liens connexes

https://propulsionquebec.com/