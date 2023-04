Tournée Pratiques RH - LA FCCQ LANCE UNE IMPORTANTE TOURNÉE PRATIQUES RH DANS 10 RÉGIONS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est ravie d'annoncer une importante Tournée Pratiques RH présentée par la Fondation pour l'Alphabétisation, qui vise à outiller les entreprises québécoises face aux enjeux liés aux ressources humaines dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre. La tournée débutera le 10 mai 2023 à Lévis, dans la région de Chaudière-Appalaches, et se terminera le 20 juin 2023 à Saint-Sauveur, dans la région des Basses-Laurentides.

La FCCQ a réuni un groupe d'experts qui partageront des conseils et solutions novatrices auprès de dirigeants d'entreprises de toutes tailles et/ou à leurs responsables des ressources humaines. Lors de chaque visite, ce groupe de spécialistes présentera une demi-journée d'ateliers-conférences (de 7 h 30 à 12 h) autour de quatre principaux axes : la diversité et l'inclusion au travail, le développement des compétences, le développement organisationnel, ainsi que l'attraction et la rétention.

La Fondation pour l'alphabétisation, Complexe X, Vision Inclusion , CÉGEP - formation aux entreprises (une initiative de la Fédération des cégeps), seront parmi les experts qui participeront à la demi-journée de formation et aux ateliers prévus durant la tournée.

La Tournée Pratiques RH de la FCCQ présentée par la Fondation pour l'Alphabétisation s'arrêtera notamment dans les villes de Lévis, Châteauguay, Joliette, Richmond, Saguenay, Victoriaville, Baie-des-chaleurs, Montréal et Saint-Sauveur.

« Les entreprises québécoises font présentement face à plusieurs défis liés aux ressources humaines : pénurie de main-d'œuvre, rétention du personnel ou même l'attraction des talents. Ces enjeux sont un important frein pour leurs opérations quotidiennes et menacent leur potentiel de croissance. Il est donc essentiel pour nous de les soutenir en offrant un accompagnement adapté à leurs besoins. Cette première tournée est donc une belle occasion pour apprendre et échanger sur les meilleures pratiques en ressources humaines dans ce contexte de rareté de main-d'œuvre. » a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le contexte rapide de transformation de l'emploi que nous vivons aujourd'hui engendre son lot de défis : automatisation, robotisation et transition numérique. Dans ce contexte, il est important de développer et de rehausser les compétences du personnel. La Tournée Pratiques RH est une excellente opportunité d'aborder des pistes de solutions à déployer pour accompagner les employeurs et les travailleurs à ces changements. », souligne André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation.

Pour vous inscrire ou en savoir plus sur la tournée, consultez le site : https://tournee-pratiquesrh.fccq.ca/

La FCCQ remercie ses partenaires pour leur soutien : la Fondation pour l'alphabétisation, Complexe X, CÉGEP - formation aux entreprises et Vision Inclusion.

À propos de Pratiques RH

Lancée en octobre 2020, Pratiques RH , est une plateforme qui rassemble un large éventail de solutions en matière de ressources humaines. Elle a pour objectif principal de soutenir les gestionnaires, les dirigeants d'entreprise et les professionnels dans cette tâche cruciale qu'est la gestion des ressources humaines.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de la Fondation pour l'Alphabétisation

Fondée en 1989, la Fondation pour l'alphabétisation est un organisme qui a pour mission de soutenir les enfants et les adultes dans le développement et le maintien de leur capacité à lire et à apprendre, pour favoriser leur bien-être et leur pleine participation à la société.

