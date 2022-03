Tournée « Pour des milieux de vie durables au Québec » : Troisième arrêt à Trois-Rivières !

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et Fondaction ont tenu aujourd'hui la troisième rencontre de leur tournée régionale « Pour des milieux de vie durables au Québec » afin de réfléchir aux enjeux de la durabilité dans les villes et les communautés du Québec. L'objectif de cette tournée est de favoriser des échanges entre les acteurs sur le terrain, les entreprises et les citoyens ainsi que de redéfinir et promouvoir des stratégies porteuses de prospérité durable. C'est en Mauricie que la tournée se poursuit, avec le support de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières.

Les leaders économiques et des représentants des gouvernements de proximité ainsi que des entrepreneurs invités ont échangé et pu réagir aux résultats d'une consultation dévoilés lors de la rencontre. Cette grande consultation qui se poursuit pour les prochaines dates de la tournée, a été élaborée en partenariat avec Vivre en Ville, un organisme expert dans le domaine. Pour y participer, cliquez ici.

Des résultats révélateurs et propres à la région

La consultation a permis d'obtenir un portrait des priorités et des enjeux de la communauté d'affaires de Mauricie concernant le développement de milieux de vie durables, et donc d'orienter les échanges sur 4 éléments principaux.

Les thèmes prioritaires pour établir un milieu de vie durable en Mauricie

La majorité des répondants (37 %) ont placé en priorité la vitalité économique et soutien aux commerces de proximité des rues principales, cœurs de village et centres urbains suivi de près par la présence d'une offre diversifiée et abordable de services et infrastructures adaptés de mobilité durable (30 %).

Les principaux rôles des entreprises à jouer dans la durabilité d'un milieu de vie

Le développement de milieux de vie durables implique tout un écosystème d'acteurs, dont le milieu entrepreneurial qui a un grand rôle à jouer. Les principaux éléments qui sont ressortis quant à la contribution des entreprises de la région sont l'intégration de pratiques écoresponsables limitant la consommation de ressources naturelles et non renouvelables pour une grande majorité (56 %) puis l'attraction et la création d'emplois de qualité et contribution à la diversité en milieu de travail (48 %).

Les avantages à créer un milieu de vie durable

Pour une écrasante majorité des répondants, le principal avantage à créer un milieu de vie durable est l'amélioration de la qualité de vie (70 %). La contribution à la transition écologique et sociale et au renforcement de la résilience est également un des principaux avantages avec 49 % d'intention. Le développement d'un milieu de vie inclusif et agréable complète le podium avec 33 %.

Quels besoins une entreprise d'économie sociale peut-elle combler ?

Finalement, le concept de milieu de vie durable étant si relié à la notion de communauté et de collectivité, les répondants ont pu s'exprimer sur les besoins principaux que peuvent combler des entreprises d'économie sociale, qui exercent des activités économiques à des fins sociales. C'est sur l'autonomie alimentaire et l'achat local que les entrepreneurs de Mauricie voient principalement l'apport de l'économie sociale (50 %). Ce modèle économique alternatif serait également utile pour combler les besoins en logements abordables et communautaires, pour 38 % des répondants.

La prochaine rencontre, à Joliette, se tiendra le 30 mars 2022 de 8 h à 9 h 15 et les inscriptions se font ici.

Toutes les informations relatives à cette tournée ainsi que les dates et les liens d'inscriptions sont disponibles ici.

Citations des panélistes de cette édition à Trois-Rivières

« Ces échanges me confirment bel et bien que ce sera l'action et surtout la mobilisation combinée de tous les acteurs qui nous permettra d'amorcer ce changement profond, mais nécessaire. Nous avons tous un rôle à jouer pour permettre un développement plus optimal et solidaire des ressources humaines et matérielles de nos communautés. » Charles Milliard, Président-directeur général de la FCCQ.

« La tournée révèle un fort engagement dans les différentes communautés en faveur de milieux de vie durables. La consultation, notamment en Mauricie, met de l'avant le rôle proactif des entreprises. Il est encourageant de voir que les entreprises ne se perçoivent plus seulement comme un moteur économique, mais sont conscientes de leur contribution essentielle à la qualité de vie, la base d'un milieu de vie durable. » Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

« La façon dont nous construisons et vivons dans nos milieux de vie est déterminante dans notre empreinte énergétique et écologique. Il y a, dans chaque collectivité québécoise, des opportunités pour rendre plus durables nos milieux de vie et Trois-Rivières, par son dynamisme économique et le potentiel de son centre-ville, est une ville particulièrement propice à ce virage. » Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons reçu la tournée Fondaction pour des milieux de vie durables avec la FCCQ. Nous avons découvert des entreprises et des projets qui favorisent les milieux de vie durables dans notre région. Grâce à ce webinaire et au sondage de l'observatoire de la FCCQ, nous avons pu constater que la vitalité économique de notre ville devait passer par l'achat local et les commerces de proximité qui engendra des milieux de vie durables. La CCI3R sera, comme à ses habitudes, un mobilisateur de son milieu pour des projets répondants à cette dynamique économique. » Cassy Bernier, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières

« À Trois-Rivières, le développement durable est l'une de nos priorités. Nous travaillons, entre autres, à l'intégration de pratiques écoresponsables et au développement d'un milieu inclusif. Cette rencontre virtuelle m'a également permis d'entendre des points de vue différents, mais qui vont dans le même sens que nous. Collectivement, nous avons un rôle important à jouer et les résultats du sondage nous permettront de bien cibler nos objectifs. » Jean Lamarche, Maire de Trois-Rivières

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,3 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: FCCQ, Laurent Corbeil, conseiller aux communications et attaché de presse, [email protected], Cellulaire : 514 827-3723 ; Fondaction, Josianne Marchand-Duchesneau, conseillère, communications et relations publiques, [email protected], Cellulaire : 514 570-0039