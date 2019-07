Tournée du Québec En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce 2,7 millions de dollars pour rendre les milieux de travail plus attrayants pour les travailleurs expérimentés

SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce des investissements de 2,7 millions de dollars qui permettront aux entreprises de mettre à profit le savoir-faire des travailleurs expérimentés.

Cette nouvelle mesure permettra aux entreprises de couvrir 85 % des coûts liés à l'élaboration de moyens facilitant l'embauche et le maintien en emploi, notamment la prolongation de la vie professionnelle, des travailleurs expérimentés.

Les entreprises pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier pour être accompagnées dans l'adaptation de leur organisation du travail, si elles souhaitent favoriser le recrutement et la rétention des travailleurs expérimentés.

Les moyens mis en place peuvent toucher différentes actions :

adaptation des processus d'attraction et d'embauche, par exemple révision des stratégies de recrutement et des approches pour les entrevues;

amélioration de la flexibilité des aspects concernant l'organisation du travail, notamment des horaires et des mesures liées à la conciliation travail-vie personnelle;

révision de l'organisation du travail pour permettre aux travailleurs expérimentés de faire du mentorat;

aménagement d'avenues pour permettre la prise de retraite progressive.

La mesure permettra aux entreprises d'offrir des milieux de travail répondant davantage aux attentes des travailleurs expérimentés et d'atténuer les effets de la rareté de la main-d'œuvre.

Intégrer le plus grand nombre de travailleurs

Cette mesure vient s'ajouter au crédit d'impôt pour la prolongation de carrière, auparavant appelé « crédit d'impôt pour travailleur d'expérience », annoncé en mai dernier. Il a été bonifié grâce à des investissements de 533,2 millions de dollars répartis sur cinq ans, soit des investissements de plus de 104 millions de dollars par année.

Le ministre rappelle que, pour appuyer les petites et moyennes entreprises (PME) dans leurs efforts pour recruter et maintenir en emploi des travailleurs expérimentés, un crédit d'impôt est aussi offert pour réduire les charges québécoises sur la masse salariale liées aux travailleurs âgés de 60 ans ou plus.

Un rattrapage du taux d'emploi des 60 ans et plus permettrait aux entreprises de bénéficier de la présence de 89 000 travailleurs supplémentaires sur le marché du travail québécois pour pourvoir les postes disponibles. Notons qu'en 2018, près de 900 000 personnes de 55 ans et plus étaient en emploi au Québec.

Un 13e arrêt dans la tournée du Québec

L'annonce a été réalisée dans le cadre de la tournée du ministre, dans la région des Laurentides. Rappelons que M. Boulet visite toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail. À cette occasion, il leur présente sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant conjuguer leurs besoins avec la rareté de la main‑d'œuvre. Il a commencé sa tournée du Québec le 4 février dernier, à Trois-Rivières.

Citation :

« Pour faire face à la rareté de la main-d'œuvre, nos entreprises doivent revoir leurs façons de faire. Afin d'y arriver, elles ont intérêt à s'ouvrir aux travailleurs expérimentés qui souhaitent continuer de mettre à profit leur savoir-faire tout en bénéficiant de conditions répondant davantage à leurs besoins. Je suis convaincu que le soutien annoncé aujourd'hui incitera de nombreuses entreprises à rendre leurs milieux de travail encore plus attrayants pour les travailleurs expérimentés. Du même coup, ces efforts contribueront assurément à répondre aux besoins plus grands de main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La durée moyenne du chômage est plus élevée chez les travailleurs expérimentés que chez les plus jeunes : en 2018, elle était de 18,6 semaines chez les 25 à 54 ans, de 29,8 semaines chez les 55 à 64 ans et de 34,1 semaines chez les 65 ans et plus.

Le taux d'emploi des personnes âgées de 60 à 64 ans en 2018 (48,5 %) et celui des 65 ans et plus (10,3 %) au Québec accusaient un retard par rapport à ceux de l' Ontario (respectivement 54,8 % et 13,7%) et du Canada (53,1 % et 13,4 %).

(respectivement 54,8 % et 13,7%) et du (53,1 % et 13,4 %). Rappelons que le budget pour 2019-2020 prévoit que 892 millions de dollars seront investis sur cinq ans pour le maintien ou le retour en emploi des travailleurs expérimentés et pour soutenir financièrement les entreprises qui les embauchent. De cette somme, 20 millions de dollars seront investis pour la création de mesures incitant les travailleurs expérimentés à prolonger leur carrière.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

