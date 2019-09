Tournée du Québec En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet amorce une première action d'importance pour intégrer les jeunes au marché du travail

CHIBOUGAMAU, QC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a annoncé la mise en œuvre d'une première action visant à intégrer efficacement tous les jeunes disponibles au marché du travail.

Au Québec, malgré l'augmentation de la présence de ce groupe en emploi, il y a encore près de 120 000 jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont actuellement ni en emploi, ni aux études, ni en formation.

Dans le cadre de la Grande corvée 2.0, destinée à intégrer au marché du travail les travailleuses et travailleurs qui en sont éloignés, le ministre a mandaté le Comité consultatif Jeunes pour qu'il dresse, avec le soutien de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), un portrait clair de la situation des jeunes, qu'il cerne les problématiques qui les retiennent loin du marché du travail et qu'il propose des actions à mettre en œuvre pour favoriser leur insertion au marché du travail. Il sera ainsi possible de mener des actions ciblées auprès de ce groupe.

Ce portrait, qui est attendu le 1er mars 2020, permettra de mieux accompagner cette clientèle dans sa démarche d'accès à l'emploi. Il y a plus de 114 000 postes actuellement vacants au Québec et il est estimé que les jeunes pourront combler environ 54 % de nos besoins en matière de main-d'œuvre au cours des 10 prochaines années.

16e arrêt de la tournée du Québec

La visite du ministre Boulet dans la région du Nord-du-Québec est son 16e arrêt dans le cadre de sa tournée En action pour la main-d'œuvre. Lors de sa visite à Chibougamau, le ministre a d'ailleurs profité de l'occasion pour visiter le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie et pour discuter avec les intervenants sur place des réalités propres aux jeunes de la région.

Également, lors d'une rencontre avec les partenaires du marché du travail, il a présenté les plus récentes données relatives à la Grande corvée, une vaste initiative qui vise à répondre au phénomène de la rareté de la main-d'œuvre en allant au-devant des entreprises qui éprouvent des difficultés à doter leurs postes.

Les activités de la Grande corvée, qui permettent de soutenir les entreprises en matière de gestion des ressources humaines, dont le recrutement et le développement des compétences de la main-d'œuvre, se poursuivent.

Citation :

« Plus que jamais, les jeunes sont l'un des meilleurs atouts pour contrer le phénomène de la rareté de la main-d'œuvre au Québec. Lorsqu'ils sont prêts à intégrer le marché du travail, il est essentiel de favoriser leur intégration durable. C'est pourquoi nous nous donnons maintenant les outils pour cerner clairement les obstacles qui les concernent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Comité consultatif Jeunes relève de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et il a la responsabilité de définir les problématiques vécues par les jeunes de 18 à 35 ans dans leurs démarches d'intégration au marché du travail, de réintégration et de maintien en emploi, et de proposer à la Commission des actions en vue de faire face à ces problématiques. Il est composé de 16 organismes jeunesse nationaux représentatifs et reconnus.

Dans le cadre de sa tournée En action pour la main-d'œuvre, le ministre a visité 16 régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail aux prises avec des problèmes de recrutement et de rétention de main-d'œuvre.

Depuis les débuts de cette opération d'envergure, le 4 février dernier, 14 190 entreprises ont été contactées à travers le Québec. Le personnel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pu échanger avec 7 123 d'entre elles quant à leurs besoins en matière de main-d'œuvre et 2 126 ont été rencontrées par un conseiller aux entreprises.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes et services qui leur sont offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du Ministère au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca