Tournée de la présidence de l'UMQ - Guillaume Tremblay rencontre les élues et élus des Îles-de-la-Madeleine

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, est aujourd'hui aux Îles-de-la-Madeleine à l'occasion de sa tournée sous le thème « Nouveau départ ».

Il a rencontré M. Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine ainsi que les élues et élus du conseil municipale.

« Être ici, aux Îles‑de‑la‑Madeleine, c'est comprendre concrètement ce que signifie vivre et gouverner en première ligne des changements climatiques. Cette tournée me permet de constater la force, la créativité et la résilience des communautés, et d'intégrer leurs priorités au cœur de notre action nationale. En cette année électorale, les réalités des régions comme les Îles doivent être entendues et prises en compte.» - Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

« Accueillir le président de l'UMQ chez nous, c'est l'occasion de rappeler que les Îles‑de‑la‑Madeleine sont à la fois un joyau du Québec et un territoire en pleine transformation. Nos défis sont immenses, de l'érosion côtière à la pression sur nos infrastructures mais notre volonté d'agir est tout aussi grande. Cette visite nous permet de faire entendre notre voix et de nous assurer que les réalités madeliniennes occupent toute la place qu'elles méritent » - Antonin Valiquette, maire des Îles-de-la-Madeleine.

Pour suivre l'actualité de la tournée du président, visitez la page dédiée sur le site Internet de l'UMQ.

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SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]