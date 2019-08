Tournée de la Mauricie - Des rencontres et des échanges fructueux avec les gens de la Mauricie pour le ministre Jean Boulet

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Trois-Rivières, ministre responsable de la région de la Mauricie et ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, termine sa tournée de la Mauricie à Shawinigan aujourd'hui en dressant un bilan très positif de ses échanges avec les citoyens de la région.

Amorcée le 19 août dernier, cette tournée avait pour but d'aller à la rencontre des partenaires locaux et régionaux des quatre circonscriptions de la Mauricie afin d'échanger sur les enjeux qui les touchent. Ces rencontres se sont déroulées en présence des députés de la région et ont permis de faire ressortir certains défis communs. Parmi ceux-ci, on retrouve le développement économique régional, l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

Le ministre a également eu la chance de se faire présenter différentes initiatives pour attirer et mobiliser les employés par des employeurs inspirants. La vitalité et l'innovation chez les entrepreneurs de la Mauricie ont d'ailleurs ponctué les rencontres.

Le fruit de ces échanges sera présenté aux caucus des députés de la Mauricie et servira à alimenter les interventions de la députation. D'ailleurs, d'autres rencontres touchant des enjeux plus ciblés auront lieu dans les prochaines semaines.

Citation :

« La Mauricie regorge de talents et d'initiatives. Nous sommes une région dynamique avec des gens inspirants qui contribuent à son rayonnement. Je suis fier d'agir à titre de ministre régional et de porter les enjeux de la région à l'Assemblée nationale et auprès de mes collègues. En campagne électorale, je m'étais engagé à être près des gens et, à titre de ministre et député, vous pouvez compter sur ma présence et sur mon écoute! »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants

Voici la liste des organismes et entreprises visités :

Circonscriptions Date Organismes et entreprises visités Maskinongé 19 août L'organisme Premier envol

L'entreprise Rien ne se perd, tout se crée

L'entreprise Domaine & Vin Gélinas Trois-Rivières 22 août L'entreprise AAR Aviation

L'entreprise Groupe Bellemare

L'organisme SPA Mauricie Champlain 23 août Centre de solidarité St-Eugène

Multi Service des Chenaux

Diana Food Laviolette-Saint-Maurice / La Tuque 27 août Coopérative du Haut-St-Maurice

L'entreprise Rémabec Laviolette-Saint-Maurice / Shawinigan 30 août L'entreprise Kongsberg

Centre Roland-Bertrand

L'entreprise Produits Forestiers Arbec Inc.

