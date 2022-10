Tourbillon de Framboises 2008-30 est à l'honneur à titre de couleur Benjamin Moore de l'année 2023

La palette Tendances Couleur 2023 propulse sous les projecteurs huit teintes époustouflantes

MONTVALE, N.J., le 12 oct. 2022 /CNW/ - Benjamin Moore, le fabricant de la marque préférée de peintures, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui sa couleur de l'année 2023 Tourbillon de Framboises 2008-30 - un rouge orangé saturé qui égaye les espaces tout en éveillant nos sens avec son charisme irrésistible. Cette couleur éclatante affirme son audace sans réserve et encourage l'utilisation de la couleur en toute confiance.

« Les gens sont prêts à ramener la couleur dans leur décor en sortant de leur zone de confort en matière de couleur, affirme Andrea Magno, directrice du Marketing et du développement de la couleur chez Benjamin Moore. Tourbillon de Framboises 2008-30 et toutes les autres teintes de la palette Tendances Couleur 2023 favorisent l'utilisation de couleurs d'exception pour créer des décors ravissants et uniques. »

Pour commémorer le choix de cette année, Benjamin Moore a fait appel au renommé duo électro-funk Chromeo afin de mettre en valeur les nuances enjouées et optimistes de la palette ainsi que le rôle dynamique de la couleur, à l'instar de la musique, dans l'expression de soi. La nouvelle chanson de Chromeo, Raspberry Blush, célèbre l'espoir et la joie de vivre que la couleur et la musique peuvent susciter. Les designers et les bricoleurs pourront faire l'expérience de la palette Tendances Couleur 2023 lors d'événements qui se tiendront dans des villes sélectionnées et explorer les huit listes de lecture qui reflètent la personnalité de chacune des couleurs et l'esprit de la palette sur Spotify.

En prenant appui sur des teintes profondément saturées au charisme indéniable, la palette Tendances Couleur 2023 célèbre l'utilisation de la couleur pour favoriser la création de décors spectaculaires. Étant donné que les espaces de vie sont souvent l'expression de l'individualité et du style personnel, la palette encourage les designers et les propriétaires à faire entrer la couleur dans des endroits inusités en utilisant huit couleurs de peinture Benjamin Moore.

Tourbillon de Framboises 2008-30

Crépuscule de Tofino CC-156

Wengé AF-180

Cannelle 2174-20

Nouvel Âge 1444

Bleu Nuit Étoilée 2067-20

Vert de la Mer du Nord 2053-30

Vert Savane 2150-30

Pour en apprendre davantage sur la couleur de l'année et la palette Tendances Couleur 2023 de Benjamin Moore, pour commander des échantillons de couleurs ou pour repérer un détaillant Benjamin Moore, accédez au site benjaminmoore.ca. Vous pouvez aussi utiliser le mot-clic #TendancesCouleur2023 sur les médias sociaux, y compris Instagram ( @benjaminmoore ), Facebook ( Benjamin Moore Paints), Pinterest ( Benjamin Moore ), YouTube ( BenjaminMoorePaints ), TikTok ( benjaminmoore ) et Twitter ( @Benjamin_Moore ).

À propos de Benjamin Moore

Fondée en 1883, Benjamin Moore est le fabricant de la marque préférée de peintures, de couleurs et de revêtements en Amérique du Nord. Un des principaux fabricants nord-américains de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité, Benjamin Moore s'engage résolument à innover et à adopter des pratiques de fabrication durables. Le répertoire de gammes phares des peintures de qualité supérieure comprend notamment les marques AuraMD, REGALMD Select, Ultra SpecMD, benMD, ADVANCEMD et ARBORCOATMD. Le fabricant est réputé pour sa gamme de plus de 3 500 couleurs et ses outils de design pour les consommateurs bricoleurs comme pour les professionnels, y compris l'application Color PortfolioMC. Les peintures Benjamin Moore sont offertes exclusivement dans 7 500 magasins de peinture et de décoration et quincailleries appartenant à des exploitants locaux partout au Canada et aux États- Unis, ainsi que dans 75 autres pays.

