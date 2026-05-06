SAINT‑AUGUSTIN‑DE‑DESMAURES, QC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Toromont Industries ltée est fière d'annoncer la construction d'un nouveau centre de reconditionnement Toromont Remanufacturing de 90 000 pieds carrés à Saint‑Augustin‑de‑Desmaures. Cet investissement majeur de 55 millions de dollars nous permettra de répondre à la demande croissante de nos clients et aux besoins liés au cycle de vie de notre vaste parc d'équipements en service. Prévue pour l'été 2027, l'ouverture du centre consolidera notre présence au Québec et dans l'est du Canada.

Un investissement stratégique pour la région

Le nouveau centre de reconditionnement doublera l'effectif de l'équipe de Saint‑Augustin‑de‑Desmaures, qui devrait compter plus de 120 associés de production au fur et à mesure de sa mise en service. Le centre offrira des services complets de reconditionnement pour les moteurs diésel, les groupes motopropulseurs et les systèmes hydrauliques destinés aux secteurs de la construction industrielle, des mines et du transport maritime. Il pourra compter sur des équipements de pointe, dont :

un dynamomètre de 4 500 chevaux-vapeur;

un banc d'essai de transmissions de 400 chevaux-vapeur;

des ponts roulants d'une capacité de 25 tonnes;

des capacités accrues pour les tombereaux miniers, les foreuses et les pelles mécaniques;

des équipements de lavage et de reconditionnement à la fine pointe de la technologie.

Cette installation moderne répondra aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d'efficacité opérationnelle.

« Cet investissement dans notre nouvelle installation s'inscrit dans une initiative plus vaste visant à moderniser nos opérations de reconditionnement. Grâce à l'intégration de technologies de pointe et de processus optimisés, nous sommes en mesure de fournir des composants de qualité supérieure qui appuient les objectifs de performance de nos clients, tout en contribuant à un avenir plus durable. » -- Michael S. McMillan, président et chef de la direction, Toromont Industries ltée.

Un rôle clé dans l'économie circulaire

Le reconditionnement joue un rôle central dans l'économie circulaire à bien des égards. Il permet notamment de prolonger la durée de vie des équipements, d'abaisser les coûts de possession de ceux-ci et de réduire l'empreinte environnementale. En restaurant des composants usés et en remettant à neuf des machines selon les spécifications d'usine, Toromont contribue à limiter les déchets tout en offrant des solutions économiques et durables.

Combiné aux installations de Bradford, de Pointe‑Claire et de Thunder Bay, le nouveau centre de Saint‑Augustin‑de‑Desmaures renforcera la capacité de Toromont à soutenir un nombre croissant de clients qui comptent sur la qualité et la fiabilité des composants remanufacturés.

« Ce projet représente un investissement important pour l'avenir, pour nos employés, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires. Le nouveau centre de Saint‑Augustin-de-Desmaures nous permettra d'accroître notre capacité, d'améliorer notre efficacité et de mieux soutenir les industries que nous servons. » -- Joël Couture, chef de l'exploitation, Toromont Cat.

À propos de Toromont

Toromont Industries ltée (« Toromont » ou la « Société ») regroupe deux unités d'exploitation : le Groupe Équipement et CIMCO. Le Groupe Équipement comprend l'un des plus importants concessionnaires Caterpillar inc. par son chiffre d'affaires et l'étendue de son territoire, lequel couvre les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, ainsi que la majeure partie du Nunavut. Le Groupe Équipement comprend également des activités de location de première importance dans l'industrie, une division de manutention ainsi qu'un fabricant d'enceintes pour la production d'énergie. Chef de file nord-américain des solutions de gestion thermique, CIMCO aide les clients à réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions, à adopter des frigorigènes naturels et à surveiller et contrôler leur environnement d'exploitation de façon autonome. Les deux unités proposent une gamme complète de services d'assistance technique. Vous trouverez ce communiqué de presse et de plus amples renseignements à propos de Toromont Industries ltée au www.toromont.com.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les informations contenues dans le présent communiqué qui ne constituent pas des faits antérieurs sont des « déclarations prospectives ». Des termes tels que « prévoit », « a l'intention de », « perspectives », « s'attend à », « anticipe », « estime », « croit », « probable », « devrait », « pourrait », « serait », « sera », « peut » ainsi que d'autres expressions similaires désignent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué reflètent les estimations, opinions et hypothèses actuelles, lesquelles reposent sur la perception qu'a Toromont des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future attendue, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction juge appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de Toromont sont, par leur nature, assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui concerne les événements futurs, et sont donc susceptibles de changer. Rien ne garantit que ces estimations, opinions et hypothèses s'avéreront exactes. Toromont décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

John M. Doolittle

Vice-président à la direction et directeur financier

Toromont Industries ltée

Tél. : 416-514-4790

SOURCE Industries Toromont Ltée