Toponymes coups de cœur 2023 - Le nom La Trompeuse est en lice pour décrocher le titre de Toponyme coup de foudre du public!

QUÉBEC, le 19 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour une quatrième année, la Commission de toponymie invite les Québécoises et les Québécois à voter pour leur coup de foudre toponymique de l'année. Les personnes intéressées ont jusqu'au 2 février pour faire connaître leur choix.

Le choix du Toponyme coup de foudre se fait parmi les douze noms de lieux présélectionnés par la Commission pour leur originalité, leur capacité à inspirer des images fortes et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel. Ces douze finalistes sont communément appelés Toponymes coups de cœur. Cette année, l'un d'entre eux, La Trompeuse, désigne un lieu se trouvant dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue.

Le nom La Trompeuse est attribué à une colline qui est située dans le parc national d'Aiguebelle et qui culmine à 494 m. Plus précisément, elle est à 9,5 km au nord du secteur de Mont-Brun, à Rouyn-Noranda. Ce nom lui a été décerné en raison du fait que, de loin, elle semble plus élevée que le mont Dominant, qui se trouve à proximité, alors que ce dernier la dépasse de 71 m.

Le Toponyme coup de foudre du public, tout comme celui de la Commission, sera dévoilé le 9 février prochain. Cinq prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront participé au vote.

Lien à utiliser pour voter pour le Toponyme coup de foudre du public de l'année 2023 :

toponymie.gouv.qc.ca/ct/vote-toponyme

