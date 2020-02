Toponymes coups de cœur 2020 - Le nom Pointe Qiavik reçoit le titre de Toponyme coup de foudre de la Commission 2020!

QUÉBEC, le 13 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le nom Pointe Qiavik, qui désigne un lieu situé dans le Nord-du-Québec, s'est vu décerner le titre de Toponyme coup de foudre de l'année 2020 par la Commission de toponymie.

Le nom Pointe Qiavik désigne une pointe située dans la partie sud-ouest d'un lac que les Inuits appellent Qikirtalik. Son nom, d'origine inuite, signifie « l'endroit où pleurer », et il est possible d'entendre sa prononciation sur le site Web de la Commission. Le lieu désigné par ce toponyme se trouve à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest du village de Kangirsuk.

Pour la première fois cette année, la Commission a aussi offert aux Québécoises et aux Québécois la possibilité de voter pour le Toponyme coup de foudre du public. C'est le nom Place des Fleurs-de-Macadam qui a remporté ce vote. Le toponyme en question désigne une place publique située dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Il s'inspire du titre d'une chanson de Jean‑Pierre Ferland de 1962, qui traite de la vie dans le quartier du Plateau-Mont-Royal. L'endroit où se trouve la place correspond d'ailleurs au site d'une ancienne station-service qui a été gérée pendant plus de quarante ans par le père et le frère du chanteur.

Faits saillants

Depuis 2013, la Commission de toponymie révèle annuellement ses 12 Toponymes coups de cœur, choisis parmi les noms de lieux officialisés au cours de l'année précédente. Cette liste est établie en fonction, notamment, de l'originalité des toponymes, de leur capacité à inspirer des images fortes et de leur contribution en matière de promotion du patrimoine culturel. Les membres de la Commission dévoilent également leur Toponyme coup de foudre le 14 février de chaque année.

Cette année, les 12 Toponymes coups de cœur désignent des lieux situés dans 9 régions du Québec :

Allée du Pied-d'Ancre , Les Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

, Les Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

Chemin de la Tour-à-Feu , Mont-Tremblant (Laurentides);

, (Laurentides);

Chemin du Cordon , Saint-Prosper -de- Champlain (Mauricie);

, -de- (Mauricie);

Chemin du Roule-Vent , Saint-Onésime-d'Ixworth (Bas-Saint-Laurent);

, Saint-Onésime-d'Ixworth (Bas-Saint-Laurent);

Jardin des Mots , Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Capitale-Nationale);

, (Capitale-Nationale);

Lac Shkuessnekep , Rivière-aux-Outardes (Côte-Nord);

, Rivière-aux-Outardes (Côte-Nord);

Le Cimetière-des-Pins , Sainte-Félicité (Chaudière-Appalaches);

, Sainte-Félicité (Chaudière-Appalaches);

Parc des Pointelières , Montréal (Montréal);

, Montréal (Montréal);

Passage des Générations , Sainte-Anne-des-Plaines (Laurentides);

, (Laurentides);

Place des Fleurs-de-Macadam , Montréal (Montréal);

, Montréal (Montréal);

Pointe Qiavik , Rivière-Koksoak (Nord-du-Québec);

, Rivière-Koksoak (Nord-du-Québec);

Rue de l'Entre-Gens , Saint-Ulric (Bas-Saint-Laurent).

, (Bas-Saint-Laurent). En 2020, la Commission a pour la première fois invité le public à voter pour son coup de foudre toponymique.

Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

La Commission officialise annuellement quelque 1 500 noms de lieux.

Liens connexes

Site Web de la Commission de toponymie : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/accueil.aspx

Fiche du toponyme Pointe Qiavik (et prononciation en fichier sonore) : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=438426#

(et prononciation en fichier sonore) : www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=438426# Fiche du toponyme Place des Fleurs-de-Macadam :

www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=438102

https://www.facebook.com/OQLF.QC/

https://www.instagram.com/oqlf.qc/

https://twitter.com/oqlf

SOURCE Commission de toponymie

Renseignements: Chantal Bouchard, Relations avec les médias, Commission de toponymie, 514 873-6567 ou, sans frais, 1 888 873-6202, [email protected]