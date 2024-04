Les six nouveaux désodorisants sont faits d'ingrédients d'origine naturelle qui bloquent l'humidité et sont offerts dans des contenants modernes fabriqués à partir de plastique recyclé à 100 % .

. La médecin Adeline Kikam, dermatologue experte de @BrownSkinDerm, s'associe à l'initiative de lancement pour aider les consommateurs à comprendre ce que signifie une protection naturelle des aisselles.

TORONTO, le 10 avril 2024 /CNW/ - Déterminée depuis plus de 50 ans à fabriquer des produits qui sont bons pour le consommateur et la planète, Tom's of Maine annonce la nouvelle campagne Smell Good, Good, qui met les consommateurs au défi de protéger leurs aisselles de façon véritablement naturelle en remplaçant leurs produits actuels par une toute nouvelle gamme de désodorisants et d'antisudorifiques Tom's of Maine.

Les six nouveaux désodorisants sont faits d'ingrédients d'origine naturelle qui bloquent l'humidité et sont offerts dans des contenants modernes fabriqués à partir de plastique recyclé à 100 %. (Groupe CNW/Tom's of Maine Canada)

« L'équipe de Tom's of Maine s'efforce de fabriquer des produits de soins personnels naturels de grande qualité qui font du bien, confie Cristiane Martini, directrice générale de Tom's of Maine. C'est pourquoi nous lançons notre campagne "Smell Good, Good" (Sentir bon, bon). Nous croyons qu'il est important de combiner les atouts de la science et de la nature pour aider les gens à sentir bon, et nous sommes heureux d'offrir une nouvelle protection contre les odeurs et l'humidité par l'entremise de nos désodorisants et fiers de soutenir une marque qui fait du bien aux gens et à nos collectivités. »

La nouvelle gamme de désodorisants et d'antisudorifiques Tom's of Maine n'est pas testée sur les animaux et est exempte de colorants, de parabènes, de phtalates de bicarbonate de soude, de parfums artificiels et d'agents de conservation. Le désodorisant ne contient pas d'aluminium, est conçu pour glisser en douceur et s'appliquer sans faire de taches et contient des ingrédients hydratants d'origine naturelle et de l'aloès. L'antisudorifique offre une protection très efficace contre les odeurs et la transpiration pendant 48 heures. Tous les produits sont vendus dans un emballage moderne fabriqué à partir de plastique recyclé à 100 %.

Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre les avantages d'un désodorisant et d'un antisudorifique naturels, Tom's of Maine s'est associée à la médecin Adeline Kikam, dermatologue médicale et cosmétique certifiée aux États-Unis à l'emploi de @brownskinderm , qui souhaite aider les consommateurs à utiliser des produits véritablement naturels.

« J'aime vraiment les produits Tom's of Maine et je les recommande souvent à mes patients, explique Dr Kikam. Je suis ravie de participer au lancement de la toute nouvelle gamme de désodorisants Tom's of Maine, car l'efficacité et l'innocuité des ingrédients ont fait l'objet de recherches approfondies. J'aime le fait que les clients aient accès à plusieurs options de parfums et de types de produits en matière de contrôle des odeurs et de la transpiration. »

La gamme de désodorisants Tom's of Maine [PDSF : 11,99 $] est offerte en six parfums, dont Clean Coast (Côte propre), Mountain Spring (Source montagneuse), Rose Vanilla (Vanille rose) et Sans parfum. La gamme d'antisudorifiques est offerte en deux parfums, soit Cucumber Aloe (Aloès concombre) et North Woods (Forêts nordiques). Tous les produits sont désormais en vente partout au pays, chez des détaillants tels que Walmart, Pharmaprix, Real Canadian Superstore, Jean Coutu, Metro et Sobey's.

Pour en savoir plus sur la nouvelle gamme de produits, visitez le site Web TomsofMaine.ca , ou suivez l'entreprise sur Instagram .

À propos de Tom's of Maine

Tom's of Maine®, une marque de Colgate-Palmolive® (NYSE: CL ), fabrique depuis 50 ans des produits de soins personnels naturels, sécuritaires et efficaces. Tout a commencé lorsque Tom et Kate Chappell ont emménagé dans le Maine en 1968, à la recherche d'une vie plus saine et plus simple pour leur famille grandissante. Puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver de produits de soins personnels exempts d'arômes, de parfums, d'édulcorants, de colorants et d'agents de conservation artificiels, ils ont décidé de fabriquer leurs propres produits. Les produits Tom's of Maine, notamment les dentifrices, les désodorisants, les rince-bouche, les savons en barre, les gels douche, les soies dentaires et les brosses à dents, sont fabriqués à partir d'ingrédients d'origine naturelle et ne sont jamais testés sur les animaux. Une entreprise certifiée B Corp, Tom's of Maine est déterminée à orienter ses activités vers un but précis et s'engage depuis longtemps à soutenir la nature et les familles en bonne santé. Tom's of Maine soutient des centaines d'organismes à but non lucratif en leur versant 10 % de ses bénéfices, et les employés sont encouragés à utiliser 5 % de leur temps de travail rémunéré (12 jours) pour faire du bénévolat pour des causes qui les passionnent. Tous les produits Tom's sont non testés sur les animaux, et la plupart des produits sont végétaliens, casher, certifiés halal et sans gluten. Visitez notre site Web au http://www.tomsofmaine.ca .

SOURCE Tom's of Maine Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Emma Whitehall, [email protected]