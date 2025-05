MISSISSAUGA, ON, le 27 mai 2025 /CNW/ - Tolmar Pharmaceutiques Canada inc. (Tolmar Pharmaceuticals Canada, Inc.) a le plaisir d'annoncer la nomination de Mike Patterson au poste de directeur général, en vigueur dès maintenant.

Mike possède plus de 20 ans d'expérience diversifiée en leadership dans l'industrie pharmaceutique et a accumulé les succès commerciaux en vente, en marketing, en exploitation, en accès au marché et en stratégie d'entreprise. De plus, il a occupé des postes de direction au sein d'entreprises émergentes, moyennes et internationales qui lui ont permis de contribuer à des progrès constants dans les secteurs de l'oncologie, des maladies rares, des soins spécialisés et des soins primaires.

Dernièrement, Mike occupait le poste de vice-président, Opérations commerciales et stratégie, et de chef du personnel pour le chef de la direction d'Ipsen en Amérique du Nord. À ce titre, il a dirigé les efforts de transformation stratégique et contribué à la réalisation de plusieurs lancements de produits et d'acquisitions. Auparavant, en tant que chef de l'unité fonctionnelle d'oncologie chez Ipsen Canada, Mike a joué un rôle important dans l'amélioration de l'accès aux traitements grâce à une collaboration étroite avec les professionnels de la santé et les payeurs. Il est réputé pour mettre en place des équipes performantes et trouver des stratégies créatives et axées sur les patients en travaillant en étroite collaboration avec les intervenants gouvernementaux et les professionnels de la santé pour optimiser la qualité des soins dans l'ensemble du pays.

« Je suis honoré de me joindre à Tolmar à un moment aussi crucial pour l'organisation », a déclaré Mike Patterson, directeur général, Canada. « J'ai hâte de collaborer avec nos équipes et la communauté de soins de santé élargie pour faire progresser les soins aux patients et mettre les traitements novateurs de Tolmar à la disposition d'un plus grand nombre de Canadiens. »

« La nomination de Mike survient à un moment où Tolmar connaît un élan important au Canada », a déclaré Michele Mazzaccaro, vice-présidente principale, Stratégie commerciale, en Amérique du Nord. « Tandis que nous continuons à étendre notre présence, notre mission demeure claire : fournir des traitements efficaces et de haute qualité à un plus grand nombre de Canadiens. L'engagement profond de Mike en faveur de l'accès des patients, associé à sa capacité à stimuler la croissance au moyen de partenariats fructueux, fait de lui le dirigeant idéal pour nous aider à offrir à davantage de patients les soins dont ils ont besoin ».

Mike est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en kinésiologie de l'Université Western. Il a aussi suivi des programmes de leadership et d'accompagnement pour les gestionnaires au Massachusetts Institute of Technology et à l'Institute for Management Development, en Suisse.

À propos de Tolmar

Tolmar Pharmaceutiques Canada inc. est une filiale de Tolmar International ltée, société pharmaceutique entièrement intégrée. Elle se concentre sur la conception novatrice, l'approbation, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques spécialisés dans plusieurs domaines thérapeutiques, dont l'oncologie, l'urologie et l'endocrinologie. Le patrimoine de Tolmar est ancré dans ses technologies exclusives d'administration de médicaments et dans son engagement profond envers les patients, les professionnels de la santé et l'amélioration des résultats thérapeutiques. Tolmar, dont le siège social se trouve en Irlande, mène ses activités à l'échelle internationale et offre ses produits dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter le www.tolmar.com.

