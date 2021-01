Le plus grand détaillant de cannabis de l'industrie continue de favoriser en priorité le développement de ses activités en Ontario

TORONTO, le 8 janv. 2021 /CNW/ - Tokyo Smoke, la marque de vente au détail primée de Canopy Growth Corporation, est fière d'annoncer l'ouverture prévue de neuf magasins conventionnels de vente au détail franchisés de cannabis en Ontario au cours du mois de janvier 2021. Faisant suite à une solide expansion du nombre de boutiques ouvertes en 2020, l'annonce d'aujourd'hui démontre la poursuite de la croissance de l'enseigne de vente au détail Tokyo Smoke, tandis qu'elle continue de favoriser en priorité le développement de ses activités en Ontario.

Compte tenu de l'augmentation des ventes de cannabis à usage récréatif en 2020, l'ouverture de ces nouveaux magasins permettra de répondre à la demande croissante des consommateurs et de fournir un accès sécuritaire et pratique à du cannabis légal de grande qualité à un plus grand nombre de collectivités locales dans toute la province. Les magasins ont été conçus pour offrir aux clients de Tokyo Smoke la meilleure expérience qui soit tout en respectant les mesures de santé et de sécurité mises en place dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, y compris des points de services sans contact à chaque emplacement, le commerce électronique en ligne, la livraison le jour même et le ramassage à l'extérieur.

« L'Ontario constitue le plus grand marché national du cannabis à usage récréatif légal, et c'est dans cette province qu'est née la marque Tokyo Smoke. Nous sommes ravis d'offrir notre approche axée sur l'éducation en matière de vente au détail du cannabis aux collectivités et aux régions clés de la province, a déclaré Lacey Norton, chef de la vente au détail de Tokyo Smoke. Grâce à notre modèle de franchise, nous sommes fiers d'appuyer les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs indépendants locaux dans leur quête visant à offrir à leurs collectivités locales un accès à des produits et à des accessoires de cannabis de grande qualité, ainsi qu'une formation sur le cannabis donnée par leur équipe de spécialistes en formation. »

Les magasins suivants, qui seront détenus et exploités par des titulaires de permis de vente au détail de l'Ontario, devraient ouvrir leurs portes au cours des prochaines semaines :

300, King George Road, bureau K5, Brantford ( Ontario ) N3R 5L6

( ) N3R 5L6 300, Earl Grey Drive, bureau A18, Kanata ( Ontario ) K2T 1C1

( ) K2T 1C1 80, Marketplace Avenue, Nepean ( Ontario ) K2J 5G3

( ) K2J 5G3 1819, Avenue Road, North York ( Ontario ) M5M 3Z4

( ) M5M 3Z4 8, Lebovic Avenue, bureau B5, Scarborough ( Ontario ) M1L 4V9

( ) M1L 4V9 3003, Danforth Avenue, bureau 29, Toronto ( Ontario ) M4C 1M4

( ) M4C 1M4 545, Queen St. W, Toronto ( Ontario ) M5V 2B6

( ) M5V 2B6 250, King St E, Toronto ( Ontario ) M5A 1K1

( ) M5A 1K1 979, Bloor St W, Toronto ( Ontario ) M6H 1L7

L'expansion des activités de vente au détail de Tokyo Smoke en Ontario portera le nombre de magasins de vente au détail de cannabis Tokyo Smoke dans la province à 22 et à 35 à l'échelle nationale d'ici la fin du mois de janvier. L'augmentation de la présence de Tokyo Smoke dans le secteur de la vente au détail comprend également six emplacements en Alberta et sept au Manitoba.

Voici les méthodes d'achats respectueuses des mesures de luttes contre la COVID-19 qui seront disponibles à l'ouverture des magasins :

Achats en magasin - Passez une commande directement dans la zone de ramassage en extérieur désignée de Tokyo Smoke avec l'aide d'un spécialiste de la formation de la marque.

- Passez une commande directement dans la zone de ramassage en extérieur désignée de Tokyo Smoke avec l'aide d'un spécialiste de la formation de la marque. Achats en ligne -Passez une commande en ligne et ramassez-la à l'extérieur du magasin.

-Passez une commande en ligne et ramassez-la à l'extérieur du magasin. Livraison le jour même - Passez une commande le jour même et soyez livré sans contact directement à votre domicile.

Pour en savoir plus sur les moyens d'achats, consultez le site tokyosmoke.com

Poussons vert l'avenir (en Ontario).

À propos de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX: WEED, NYSE: CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin - notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules -, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale, et ce, un produit, un établissement et un pays à la fois. La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics. Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que Martha Stewart, la gourou du mode de vie et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus, et inclure des énoncés relatifs aux possibilités d'économies de coûts estimées de la Société et aux frais avant impôts estimés que la Société prévoit inscrire relativement à la fermeture de certaines de ses installations de production. Conformément à leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et incertitudes qui leur sont inhérents, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui donnent lieu à la possibilité que les attentes, les prévisions, les prédictions, les projections ou les conclusions ne s'avèrent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas exactes et que les objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Différents facteurs, y compris les risques connus et inconnus, dont un grand nombre échappent à notre contrôle, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué et d'autres rapports que nous déposons auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et d'autres organismes de réglementation, par nos administrateurs, dirigeants, autres employés et autres personnes autorisées à parler en notre nom. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le risque que la pandémie de COVID-19 perturbe nos activités et celles de nos fournisseurs et de nos canaux de distribution et ait une incidence négative sur l'utilisation de nos produits; la demande des consommateurs pour le cannabis et les produits du chanvre des États-Unis; le risque que les économies de coûts et toute autre synergie découlant de CBI Group Investments (tels que définis dans le formulaire 10-K de la Société mentionné ci-dessous) puissent ne pas être pleinement réalisées ou puissent prendre plus de temps à réaliser que prévu; les niveaux futurs de revenus; notre capacité de gérer les perturbations dans les marchés du crédit ou les changements à notre cote de crédit; les niveaux futurs de dépenses en capital, en entretien ou en matière d'environnement, les dépenses générales et administratives et autres dépenses; le succès ou le moment de l'achèvement des projets d'immobilisations ou d'entretien en cours ou prévus; les stratégies d'affaires, les possibilités de croissance et les investissements prévus; la suffisance de nos ressources en capital et de nos liquidités, y compris, mais sans s'y limiter, la disponibilité de flux de trésorerie suffisants pour exécuter notre plan d'affaires (soit dans le délai prévu, soit du tout); les effets potentiels des procédures judiciaires ou autres sur nos activités, notre situation financière, les résultats des opérations et les flux de trésorerie; la volatilité et/ou la dégradation des conditions générales de l'économie, du marché, de l'industrie ou des affaires; le respect de la réglementation et des politiques environnementales, économiques, sanitaires et sécuritaires et énergétiques applicables, et en particulier les préoccupations en matière de santé concernant le vapotage et l'utilisation du cannabis et des produits du chanvre des États-Unis dans les dispositifs de vapotage; les effets prévus des mesures prises par de tierces parties comme des concurrents, des investisseurs activistes ou le gouvernement fédéral; les organismes de réglementation des États, des provinces, des territoires ou des municipalités, les organismes d'autoréglementation, les demandeurs dans les litiges ou les personnes menaçant d'intenter des poursuites; les modifications des exigences réglementaires relatives à nos activités et à nos produits; et les facteurs abordés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 déposé auprès de la SEC le 1er juin 2020, étant donné que ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans les dépôts périodiques de la Société auprès de la SEC et des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières applicables, qui peut être consulté à www.sec.gov/edgar et www.sedar.com, respectivement. Il est recommandé aux lecteurs d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements potentiels et de ne pas trop se fier aux énoncés prospectifs.

