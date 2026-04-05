TOKYO, le 5 avril 2026 /CNW/ -- La société TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., exploitante de la TOKYO SKYTREE, organise l'événement « BLUE LOCK EPISODE SKY in TOKYO SKYTREE (R) », dans le cadre de la première collaboration entre la tour et la célèbre série télévisée d'animation sur le football « BLUE LOCK », écrite par Muneyuki Kaneshiro et illustrée par Yusuke Nomura. L'événement se tiendra du jeudi 9 avril au lundi 6 juillet 2026.

Image de l'élément visuel clé : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202603266385/_prw_PI2fl_BzC3TLKp.jpg

Site Web spécial : https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/bluelock/

À une hauteur de 450 mètres, la Tembo Galleria présente une exposition des images clés de l'événement. Des produits en édition limitée qui ne sont disponibles qu'à l'occasion de l'événement et des plats spéciaux du menu du café sont proposés à cet étage. De plus, un service de prise de photos exclusif à l'événement est disponible pour ceux qui veulent une photo d'eux-mêmes avec des personnages de « BLUE LOCK ». Sur le Tembo Deck de 350 mètres de haut, des vidéos exclusives sont projetées sur les fenêtres converties en un écran géant du SKYTREE ROUND THEATER. Également au cours de la soirée, l'extérieur de la tour aura un éclairage spécial sur le thème « BLUE LOCK » inspiré de différents personnages de l'anime.

De plus, des billets d'entrée spéciaux pour les terrasses d'observation, accompagnés d'une carte collector arborant un visuel phare exclusif à l'événement, sont disponibles. Ces billets en édition limitée donnent accès au Tembo Deck et à la Tembo Galleria, ainsi qu'à une carte souvenir ornée d'une illustration exclusive à l'événement.

TOBU TOWER SKYTREE espère que les personnes qui se rendent au Japon visiteront et apprécieront le TOKYO SKYTREE à l'occasion de cet événement.

À propos de la TOKYO SKYTREE

La TOKYO SKYTREE de 634 mètres de haut est la plus haute tour de radiodiffusion indépendante au monde. Elle dispose de deux plates-formes d'observation, le Tembo Deck, à 350 mètres de hauteur, et le Tembo Galleria, à 450 mètres de hauteur, qui offrent une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. La nuit, la TOKYO SKYTREE s'illumine de couleurs vives avec trois styles d'éclairage -- « Iki », d'un bleu pâle, « Miyabi », d'un violet Edo, et « Nobori », avec une teinte mandarine attrayante. Des éclairages spéciaux peuvent être observés à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

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Site web : https://www.tokyo-skytree.jp/en/

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Avis de droit d'auteur :

(C) Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Comité de production KODANSHA/BLUE LOCK

(C) TOKYO-SKYTREE

SOURCE TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.

Contact : Nanoha Ono, Secrétariat des relations publiques, TOBU TOWER SKYTREE Co, Ltd, Téléphone : +81-3-5809-7841, E-mail : [email protected]