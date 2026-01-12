TOKYO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd., exploitant de la tour TOKYO SKYTREE, organise « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R) », le premier événement collaboratif entre la tour et l'anime à succès « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA » pour commémorer la sortie de son film « THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising. » L'événement se tiendra du jeudi 8 janvier au lundi 6 avril 2026.

À une hauteur de 450 mètres, la Tembo Galleria présente une exposition des images clés de l'événement. Des produits en édition limitée qui ne sont disponibles qu'à l'occasion de l'événement et des plats spéciaux du menu du café sont proposés à cet étage. De plus, un service photos exclusif à l'événement est disponible pour celles et ceux qui souhaitent une photo d'eux-mêmes avec des personnages « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA ». Sur la plateforme d'observation Tembo, à une hauteur de 350 mètres, des vidéos exclusives sont projetées sur les fenêtres transformées en écran géant du SKYTREE ROUND THEATER tous les soirs de l'événement. Également au cours de la soirée, la tour sera habillée d'un éclairage spécial sur le thème « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA » inspiré de différents personnages de l'anime.

Le personnage officiel du TOKYO SKYTREE, Sorakara-chan, vêtu du costume de Madoka Kaname (version « magical girl »), un personnage central de « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA », sera au rendez-vous pour des séances de rencontre avec les visiteurs de l'événement pour prendre des photos avec eux. Des billets d'entrée spéciaux pour ces niveaux d'observation avec une carte estampillée « PUELLA MAGI MADOKA MAGICA » sont également disponibles.

TOBU TOWER SKYTREE espère que les personnes qui se rendent au Japon visiteront et apprécieront le TOKYO SKYTREE à l'occasion de cet événement.

À propos du TOKYO SKYTREE

Le TOKYO SKYTREE, haut de 634 mètres, est la plus haute tour de radiodiffusion indépendante au monde. Il dispose de deux niveaux d'observation, le Tembo Deck (à 350 mètres), et la Tembo Galleria (à 450 mètres), offrant une vue panoramique spectaculaire sur Tokyo. La nuit, le TOKYO SKYTREE est illuminé en trois styles d'éclairage : « Iki », caractérisé par un bleu pâle, « Miyabi », mettant en vedette le violet Edo et la tangerine auspicieuse « Nobori ». Des éclairages spéciaux peuvent être observés à l'occasion d'événements saisonniers et autres.

