BLAINVILLE, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Ce sont deux chantiers d'une ampleur et d'une complexité exceptionnelles qui ont été livrés en toute fin d'année, et début 2024, à Montréal, par le plus important couvreur du Québec, Toitures Hogue de Blainville, sur les sites de deux complexes iconiques de Montréal de 120 et 170 ans.

Le chantier des ex-ateliers du CN dans Pointe Saint-Charles est l’un des plus importants du genre à n’avoir jamais été réalisé à Montréal : l’équivalant de 7 terrains de football! (Groupe CNW/Toitures Hogue inc.)

Dans un premier temps, c'est l'ex-site des Ateliers du CN, sis au 1830 de la rue Leber dans la Pointe-St-Charles, qui a vu sa toiture, l'une des plus grandes toitures industrielles existantes à Montréal, peut-être la plus grande, être entièrement réhabilitée à la grandeur de ses 300 000 p2, dont près de 94 000 complétés en fin de course, fin 2023, début 2024 : l'équivalant de plus de 7 terrains de football. Toitures Hogue avait amorcé les travaux en 2021. Ce chantier s'inscrit dans la mise en valeur des anciens ateliers à la vocation industrielle auquel de grands promoteurs immobiliers souhaitent ajouter un secteur résidentiel et commercial. Depuis 2011, l'AMT y a établi un centre d'entretien. On y retrouve aujourd'hui, notamment, d'importants studios de production cinématographique et télévisuelle.

« Ce mandat a affiché un coefficient de difficulté très élevé en raison de la présence d'entreprises stratégiques dans ces installations » a dit le président de Toiture Hogue, Jocelyn Hogue, en ajoutant que ce projet présentait de défis en lien, particulièrement, avec l'environnement du chantier exigeant une coordination de plusieurs corps de métiers qui devaient travailler conjointement à l'aménagement de nouveaux studios, tout en respectant les horaires de tournage des studios existants, en limitant le bruit à certains moments particuliers.

Aussi, lors du démantèlement de la vieille toiture, plusieurs surprises et imprévus sont apparus dont une section de pontage de bonne surface qui avait anciennement brûlée et d'anciens correctifs effectués par un autre intervenant du temps qui n'était visiblement pas au code. Cette réalisation s'est avéré être un modèle de coopération entre tous les intervenants au projet; soit le client, les locataires et les autres entrepreneurs.

Le second gros chantier livré est celui du Pensionnant du Saint-Nom-de-Marie d'Outremont qui, rendu à 120 ans, vient de se refaire une beauté.

Érigé au pied du Mont-Royal, Côte Ste-Catherine, derrière l'Université de Montréal, son immense et atypique toiture ornementale a été complètement refaite et réhabilitée, à commencer par le clocher avec dôme, le tout s'étendant, en phase 1, sur une superficie de 30 140 p2. « Il a fallu pratiquer des interventions quasiment chirurgicales et effectuer un véritable travail d'artiste pour compléter ce mandat à la hauteur des attentes de tout un chacun » a enchaîné le président de l'entreprise en mettant l'accent sur le fait de la présence d'une toiture à baguettes, d'une balustrade avec ornements dont on a dû faire dans certains cas des reproductions fidèles aux éléments architecturaux d'origine. Aretiers, colonettes, lucarnes, cheminée, fenêtres et autres ouvertures de type occulus ont tous été remplacés.

Monsieur Hogue a conclu en se déclarant très fier de ses employés qui ont déployé une fois de plus leur talent et leur énergie dans le respect rigoureux des règles de l'art.

SOURCE Toitures Hogue inc.

Renseignements: Source : Jocelyn Hogue - Président et chef de la direction; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]