BLAINVILLE, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - En première place des entreprises spécialisées en toitures du classement des 300 PME les plus importantes au Québec, Toitures Hogue inc. de Blainville vient de franchir le cap des 60M $ de volume d'affaires, avec un effectif de plus de 225 employés : et l'entreprise continue d'avoir le vent dans les voiles.

Les défis sont parfois nombreux sur les toitures des grands complexes; mais, rien ne résiste à la compétence des couvreurs-experts de Toitures Hogue. (Groupe CNW/Toitures Hogue inc.) Le président et chef de la direction, Jocelyn Hogue, effectue régulièrement la tournée des grands chantiers de l’entreprise. (Groupe CNW/Toitures Hogue inc.)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président de l'entreprise, Jocelyn Hogue, en précisant que le vieillissement du parc immobilier montréalais et québécois n'était pas étranger à cette croissance qui ne cesse de s'accentuer d'année en année. Celui-ci s'est dit d'avis que les autorités compétentes devraient prendre au sérieux les nombreuses mises en garde venant de l'industrie, à l'effet que le vieillissement accéléré du parc immobilier, ces dernières années, devrait donner le signal d'alarme de la pertinence d'un nouvel encadrement législatif et réglementaire relatif exclusivement aux toitures des grands immeubles et bâtiments d'importance; un peu à la manière de l'inspection obligatoire des façades des immeubles de plus de 5 étages, à tous les 5 ans.

« Les centaines d'interventions que nous avons pratiquées ces dernières années dans une panoplie de bâtiments de toutes tailles nous démontrent clairement que de nouvelles dispositions doivent être prises, afin d'assurer la santé des toitures d'immeubles et, du même coup, la sécurité de leurs dizaines de milliers d'usagers et de locataires » a dit monsieur Hogue.

Pour le dirigeant de l'entreprise de 50 ans, parmi les mieux gérées au Canada, il en va de l'intérêt culturel et économique de la communauté, à raison de plus que le dépôt des rôles d'évaluation 2023-2024-2025 démontre que l'assiette fiscale de l'agglomération de Montréal, avec ses valeurs immobilières, s'est accrue de façon notable de l'ordre de 32,4 %, pour une valeur totale des 502 789 unités d'évaluation inscrites de 526,3 milliards de dollars (526,3G$).

Selon monsieur Hogue, c'est d'autant plus important que le parc immobilier de l'agglomération de Montréal est principalement composé d'immeubles résidentiels, soit 459 329 unités, représentant 91 % de celles-ci et 70 % des valeurs inscrites aux rôles.

Parmi les immeubles résidentiels, les condominiums constituent le plus grand nombre d'unités d'évaluation, soit 173 936, ou 35 % du parc immobilier. Les immeubles non résidentiels quant à eux comptent pour 5,49 % des unités d'évaluation, mais contribuent à 25 % des valeurs inscrites aux rôles.

« Avec les bouleversements climatiques des dernières années, les toitures des immeubles de toutes catégories ont subi des agressions inhabituelles qui agissent sur l'intégrité et l'état de santé de celles-ci, de plus en plus soumises au stress du climat et de conditions météorologiques atypiques et souvent exceptionnelles » a poursuivi le président de Toitures Hogue, en signalant qu'une inspection obligatoire des toitures commerciales, industrielles, institutionnelles et résidentielles (tours d'habitation) à tous les 2 ans ne serait pas une mesure déraisonnable dans les circonstances. C'est là une mesure proactive de prévention et de protection des actifs souvent de toutes une vie dont tous les propriétaires immobiliers ne pourraient que se féliciter.

Le prolongement de la durée de vie utile et sécuritaire d'un nombre incalculable de toitures commerciales, industrielles, institutionnelles autant que résidentielles demeure un engagement fondamental de Toitures Hogue envers sa clientèle de tous les horizons, et cela s'inscrit dans sa volonté de contribuer à l'intégrité et la pérennité du patrimoine bâti montréalais et québécois.

