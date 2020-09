Ce nouveau partenariat permettra à 33 nouvelles collectivités de profiter de la McLivraison, notamment des municipalités du Québec, de la Colombie-Britannique et du Yukon. Cette collaboration a vu le jour dans le cadre de l'engagement de McDonald's du Canada à continuer de rehausser et de personnaliser l'expérience-client tout en offrant plus de commodité et de choix.

« McDonald's a choisi DoorDash en tant que partenaire de la McLivraison en raison de notre engagement envers l'excellence opérationnelle et de notre capacité d'offrir un service de livraison à une vaste gamme de collectivités canadiennes, expliquait Ryan Freeman, responsable des partenariats d'affaires chez DoorDash Canada. L'accent que nous avons mis sur les banlieues et les plus petits marchés alors que nous prenions de l'expansion au Canada permet à McDonald's d'offrir le service de livraison à de nouvelles collectivités et à de nouveaux clients pour la première fois. »

Dans le cadre du lancement de ce partenariat, dès aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, les Canadiens qui passent une commande à la McLivraison par l'entremise de DoorDash auront droit à un rabais de 5 $ sur les commandes dont le total partiel est de 15 $ ou plus en utilisant le code promotionnel MCDCAN**, valable une fois seulement.

Pour une expérience de livraison encore plus pratique, les Canadiens peuvent commander à la McLivraison en utilisant le service d'abonnement DashPass de DoorDash. DashPass offre à ses membres des livraisons illimitées sans frais pour les commandes de 12 $ ou plus (des frais de service s'appliquent).

Grâce à Uber Eats, Skip et maintenant DoorDash, les Canadiens n'ont jamais eu autant de choix pour pouvoir savourer leurs produits McDonald's favoris livrés chez eux. Pour obtenir les renseignements les plus à jour au sujet des endroits desservis par la McLivraison et par quelle plateforme, rendez-vous sur mcdonalds.ca.

* Source : The NPD Group/CREST®, 12 mois se terminant en juillet 2020, en fonction des visites/commandes et des parts de visites/commandes



** Offre valable du 22 juin au 31 décembre 2020. Valable uniquement sur les commandes dont le total partiel est de 15 $ ou plus, avant taxes, frais et pourboire. Limite d'une offre par personne. Valable uniquement dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Les taxes, les frais de livraison et les frais de service s'appliquent toujours. Code promotionnel MCDCAN requis pour réclamer l'offre. Compte DoorDash valable requis avec un mode de paiement approuvé et valable au dossier. Consultez les modalités complètes de l'appli DoorDash au help.doordash.com/consumers/s/article/offer-terms-conditions (en anglais seulement).

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

Au sujet de DoorDash

DoorDash est une entreprise de technologie qui connecte les clients et leurs entreprises locales et nationales favorites dans plus de 4 000 villes et dans les 50 États partout aux États-Unis, au Canada et en Australie. Fondée en 2013, DoorDash habilite les marchands à faire croître leur entreprise en les aidant à surmonter des défis critiques tels que l'acquisition de clients, la livraison sur demande, l'analyse et la compréhension du consommateur, le marchandisage, le traitement de paiement et le service à la clientèle. En élargissant la portée de sa plateforme de logistique du dernier kilomètre aux petites villes, DoorDash rapproche les collectivités, un foyer à la fois. Pour en savoir plus, consultez le blogue de DoorDash ou rendez-vous au www.doordash.com.

SOURCE McDonald's Restaurants of Canada Ltd.

Renseignements: Pour plus de renseignements ou pour toute demande d'entrevue, communiquez avec : Relations publiques de McDonald'[email protected], 1 877 786-3342