TMX fait le point sur l'interruption des opérations et confirme l'ouverture des marchés vendredi

TORONTO, le 27 févr. 2020 /CNW/ - TMX a subi une interruption des opérations aujourd'hui, ce qui a touché nos marchés de négociation d'actions : la Bourse de Toronto (TSX), la Bourse de croissance TSX (TSXV) et la Bourse Alpha TSX (Alpha).

Le problème a d'abord été détecté vers 13 h 30 (HNE) alors que des clients de la TSX Alpha ont signalé qu'ils avaient de la difficulté à recevoir des messages de la Bourse. Au moment d'initier son enquête, TMX a constaté que le processus de saisie d'ordres dans l'ensemble de la TSX et de la TSXV commençait aussi à présenter des défaillances. Les opérations sur la TSX Alpha ont été interrompues à 13 h 51 (HNE) et celles sur la TSX et la TSXV, à 13 h 54 (HNE). Compte tenu de la fermeture des marchés de négociation d'actions, la Bourse de Montréal a suspendu les activités de négociation de tous les instruments dérivés sur actions à 13 h 59 (HNE).

Les tentatives de TMX pour redémarrer le système de négociation par la suite se sont heurtées à d'autres complications qui n'ont pu être réglées rapidement durant les heures de négociation aujourd'hui. Étant donné la nature du problème, TMX n'a pas été en mesure de faire appel aux systèmes de reprise après sinistre dans un délai raisonnable permettant la tenue d'une séance de réouverture et de fermeture des marchés.

L'interruption découle d'un problème de capacité des systèmes associée à la composante technologique de messagerie du moteur de négociation de TMX. En vue d'apporter une solution et en préparation de la séance de négociation de vendredi, TMX a pris toutes les mesures nécessaires pour atténuer le risque d'une récidive, incluant le renforcement substantiel de cette composante. TMX confirme que cet incident n'est pas le résultat d'une cyberattaque.

TMX confirme que tous les systèmes sont prêts pour l'ouverture des marchés le vendredi 28 février 2020.

