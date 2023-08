TORONTO, le 10 août 2023 /CNW/ - TMX DatalinxMD, la division des services d'information du Groupe TMX, a annoncé aujourd'hui que le 5 septembre 2023 sera la date de lancement en production, et de diffusion, du nouveau taux de référence CORRA à terme. CORRA signifie Canadian Overnight Repo Rate Average, ou taux canadien moyen des opérations de pension à un jour.

L'instauration du taux CORRA à terme de CanDeal/TMX (le « taux CORRA à terme ») soutiendra la transition effectuée dans le secteur financier canadien pour passer du taux CDOR (Canadian Dollar Offered Rate), principal taux de référence actuel qui sera abandonné en juin 2024, au nouveau taux de référence CORRA, lequel est sans risque et fondé sur les opérations. Le taux de référence CORRA à terme est un taux à terme prospectif qui remplacera le taux CDOR pour les prêts et les couvertures connexes fondées sur des produits dérivés; il s'appuiera sur les opérations et les cours acheteur et vendeur des contrats à terme sur le taux CORRA négociés à la Bourse de Montréal.

« Le rôle de TMX Datalinx dans la transition à venir vers le taux CORRA à terme, au sein du secteur financier, constitue un autre jalon important de notre stratégie concernant les données de référence et les indices, tout en enrichissant le contenu essentiel que nous fournissons aux clients, a déclaré Michelle Tran, présidente de TMX Datalinx. Nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe de CanDeal pour assurer la diffusion du taux de référence CORRA à terme, et aussi pour explorer d'autres occasions d'élaborer conjointement de nouveaux produits liés à ce taux. »

Andre Craig, président de CanDeal Données et Analytique : « Le lancement du taux de référence CORRA à terme marque une étape fort intéressante. L'arrivée de ce nouveau taux de référence est également l'occasion de tirer parti de nos capacités respectives. Nous sommes heureux de faire équipe avec le Groupe TMX pour ce qui est de fournir des contrats à terme négociés en bourse et d'assurer la diffusion du taux. »

Pour sa part, Louise Brinkmann, chef de CanDeal Solutions d'indices de référence, a commenté le lancement en ces termes : « Ce taux à terme transparent et réglementé fournira un standard robuste pour ce qui est des taux d'intérêt de référence au Canada. »

Le taux CORRA à terme sera calculé et administré par CanDeal Solutions d'indices de référence; TMX Datalinx s'occupera en exclusivité de l'octroi de licences et de la diffusion. Il est prévu que la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité des marchés financiers (AMF) désigneront CanDeal Solutions d'indices de référence à titre d'administrateur du taux de référence CORRA à terme et qu'elles désigneront ce taux en tant que taux d'intérêt de référence.

Pour en savoir plus, visitez la page Taux CORRA à terme ; pour obtenir une licence Taux CORRA à terme, rendez-vous au Webstore de TMX Datalinx .

