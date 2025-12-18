TKMS et Marmen signent un accord de partenariat stratégique pour collaborer à la production de certains segments du sous-marin 212CD au Canada

Marmen mettra à profit son expertise en matière de fabrication de haute précision pour soutenir l'une des plates-formes sous-marines conventionnelles les plus avancées au monde

Cet accord renforce le rôle du Québec en tant que contributeur clé au tissu industriel maritime et de défense du Canada

KIEL, Germany and TROIS-RIVIÈRES, QC, le 18 déc. 2025 /CNW/ - TKMS et Marmen, l'une des entreprises de fabrication de haute précision les plus respectées en Amérique du Nord, ont signé un accord de partenariat stratégique afin de travailler conjointement sur les sous-marins de la Marine royale canadienne.

Dans le cadre de cet accord, Marmen fabriquera certaines sections et assemblages complexes du sous-marin 212CD, apportant ainsi son expertise en matière de fabrication de haute précision à l'un des sous-marins conventionnels les plus avancés actuellement en service. Ce protocole d'accord souligne l'intention de TKMS d'intégrer l'industrie canadienne de la défense dans sa chaîne d'approvisionnement industrielle pour la production de sous-marins, en tirant parti de l'expertise de Marmen en matière de fabrication.

Thomas Keupp, chef des ventes chez TKMS, souligne : « Grâce à ce partenariat stratégique avec Marmen, nous étendons notre présence industrielle au Canada et nous tirons parti des atouts de l'écosystème manufacturier québécois. L'approche innovante de Marmen jouera un rôle clé dans le soutien du programme 212CD et des besoins de la Marine royale canadienne. »

L'intégration de Marmen permettra d'augmenter la capacité de production de TKMS et s'inscrira dans une approche de transfert de connaissances vers le Canada. Ceci permettra d'assurer la souverainté du programme de support pour les sousmarins et ce, pendant toute la durée du programme. L'impact économique commencera dès la signature du contrat pour la construction et l'élaboration d'équipements et de capacités de fabrication qui soutiendront la production et créeront des centaines de nouveaux emplois.

Patrick Pellerin, président de Marmen, se réjouit de cette collaboration : « TKMS a fait preuve d'un engagement sans faille et d'un leadership visionnaire dans le développement des capacités industrielles du Canada. Marmen est fière de s'associer à TKMS dans le cadre d'un programme d'une telle importance. Nos équipes à TroisRivières et dans tout le Québec apportent une expertise approfondie dans le domaine de la fabrication complexe, et nous sommes ravis de mettre nos capacités au service de la prochaine génération de technologie sous-marine pour le Canada. »

Cette collaboration souligne la force du secteur manufacturier québécois. Reconnue pour son excellence industrielle, ses capacités de pointe et sa main-d'œuvre hautement qualifiée, la région de Trois-Rivières continue de se distinguer comme un contributeur stratégique au sein de la chaîne d'approvisionnement maritime et de défense du Canada.

Marmen est un partenaire de fabrication très respecté par les principaux équipementiers, qui possède une expérience approfondie dans l'usinage de haute précision, la fabrication, l'assemblage, le traitement de surface, la conception et l'ingénierie. Avec plus de 900 employés et six sites de fabrication au Canada, d'une capacité de production de près de 1 000 000 pieds carrés, l'entreprise entreprend des projets stratégiques dans divers secteurs, notamment la défense, l'aérospatiale, l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, l'aviation et autres.

TKMS est l'une des principales entreprises navales mondiales, avec plus de 9 100 employés (y compris les travailleurs temporaires) répartis sur trois chantiers navals à Kiel, Wismar et Itajaí (Brésil) et des sites dans le monde entier. L'entreprise est active en tant que fournisseur de systèmes pour sous-marins et navires de surface, ainsi que pour l'électronique maritime et les technologies de sécurité. Environ 3 300 personnes travaillent sur le site de Kiel, ce qui en fait le plus grand chantier naval d'Allemagne. Forte de 185 ans d'histoire et d'une volonté constante d'amélioration, l'entreprise ne cesse d'établir de nouvelles normes. TKMS propose à ses clients du monde entier des solutions sur mesure pour relever les défis très complexes d'un monde en mutation. Les moteurs de cette énergie innovante sont les employés de l'entreprise, qui façonnent chaque jour l'avenir de TKMS avec passion et engagement.

