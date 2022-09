Parmi les quelque 30 ascenseurs fabriqués et installés par TK Elevator, 12 seront dotés d'une interface qui permettra aux robots de transporter des fournitures médicales essentielles à tous les étages.

Partout en Amérique du Nord, TK Elevator intègre les technologies numériques les plus avancées dans certains des meilleurs établissements de soins de santé et hôpitaux.

CALGARY (Alberta), 13 septembre 2022 /CNW/ - TK Elevator, l'un des leaders de l'innovation dans le marché des ascenseurs, a terminé l'installation d'environ 30 ascenseurs numériques de pointe au nouveau Centre de cancérologie de Calgary, au centre de soins Foothills Medical Centre. Le gouvernement de l'Alberta a investi 1,41 milliard de dollars canadiens dans une installation de calibre mondial (sans compter les coûts du stationnement extérieur). Il s'agit du plus important projet d'infrastructure de soins de santé de la province au moment de son approbation.

TK Elevator a installé environ 30 de ses ascenseurs numériques de pointe au nouveau Centre de cancérologie de Calgary, qui sera le plus grand centre de cancérologie autonome au Canada une fois terminé. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de PCL Construction.

Les travaux de construction ont commencé en 2017 et sont toujours sur la bonne voie. L'ouverture du centre est prévue pour 2023. PCL Construction est l'entrepreneur général du projet. Comptant plus de 8 100 employés répartis dans 30 grands centres, PCL est le plus grand organisme contractant au Canada, dont la valeur des contrats dans le secteur de la construction s'élève à 7,6 milliards de dollars canadiens annuellement. PCL possède une vaste expertise et a fait ses preuves sur les marchés de l'infrastructure civile, de l'industrie lourde et des bâtiments.

Une fois terminé, le Centre de cancérologie de Calgary sera le plus grand centre de cancérologie autonome au Canada.

« Les hôpitaux et les installations médicales de toute l'Amérique du Nord reconnaissent le rôle important que peuvent jouer les ascenseurs numériques pour assurer le déplacement sécuritaire et efficace des patients et des fournitures médicales. Le Centre de cancérologie de Calgary incarne ce à quoi ressembleront les hôpitaux intelligents à l'avenir, et nous sommes fiers de participer à un projet aussi important », a déclaré Kevin Lavallee, chef de la direction de BU North America et chef d'exploitation.

Les 12 voitures de service de l'hôpital principal sont dotées de l' interface de programmation d'applications (API) de TK Elevator, qui permet aux robots d'utiliser des ascenseurs comme le feraient les humains. Cette fonctionnalité permettra le transport rapide des fournitures médicales dans l'installation, ce qui améliorera la logistique interne et augmentera la productivité.

L'interface permet aux robots d'agir comme des passagers humains, en appelant un ascenseur via WiFi ou 5G LTE, en sélectionnant un étage, puis en sortant de l'ascenseur une fois arrivés à destination. Grâce à la visionique, un robot peut déterminer si un ascenseur a suffisamment d'espace ou s'il est trop bondé pour l'accueillir. L'interface informe également le système d'ascenseur du moment où il faut ouvrir les portes et ajuste le délai d'arrêt des portes pour assurer le bon passage du robot. L'interface robotique peut également être utilisée à d'autres fins, notamment pour l'entretien et la sécurité.

Entre-temps, trois des voitures de service sont également conçues pour être contrôlées à distance lors du déplacement de matières dangereuses comme l'azote, ce qui signifie que les employés n'ont plus besoin de se déplacer dans des espaces restreints avec des produits chimiques potentiellement dangereux. TK Elevator a également installé un élévateur de secours télécommandé « de code bleu » sur un groupe d'ascenseurs en cas d'événement médical à risque élevé où un élévateur télécommandé est alors facilement disponible à l'arrivée du patient à l'établissement.

TK Elevator assurera également l'entretien et le soutien des services de toutes les unités d'ascenseurs, en plus des quelque 150 unités qu'elle soutient également dans divers établissements de santé de Calgary.

« Le Centre de cancérologie de Calgary est un endroit où la recherche de pointe et l'innovation prospèrent, et il incarne vraiment l'avenir des soins et du traitement du cancer. Nos systèmes d'ascenseurs modernes, qui allient la fonctionnalité à distance et la robotique, s'intègrent parfaitement dans ce centre d'innovation médicale et amélioreront l'expérience globale du personnel et des visiteurs », a ajouté Gary Medeiros, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

AHS exploitera l'installation. La société est responsable de la prestation de services de santé auprès de plus de 4,4 millions de personnes vivant en Alberta, ainsi qu'à certains résidents de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest. AHS emploie plus de 100 000 personnes. Une fois ouvert, le Centre de cancérologie de Calgary offrira les meilleurs soins de santé complets qui soient aux patients et à leur famille à Calgary et dans le sud de l'Alberta. Pour en savoir plus, consultez le site ahs.ca .

Pour en savoir plus sur TK Elevator, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en/ .

