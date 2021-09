- Près de 300 ascenseurs et escaliers mécaniques dans les magasins de Loblaws partout au Canada bénéficient désormais d'un entretien et d'une assistance de haut niveau de la part de TK Elevator.

- TK Elevator Canada a augmenté son empreinte de service partout au Canada, faisant l'acquisition de quatre entreprises de service en 2021 et augmentant les capacités du centre international de services techniques.

TORONTO, 15 septembre 2021 /CNW/ - TK Elevator a élargi son empreinte de service sur les réseaux de transport vertical dans les magasins de Loblaws partout au Canada. En 2017, TK Elevator prenait en charge 139 ascenseurs et escaliers mécaniques, mais TK Elevator fournit désormais le service et l'entretien de plus du double de ces unités.

Loblaws, dont le siège social est situé à Brampton, en Ontario, compte plus de 2 400 magasins répartis en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve).

« TK Elevator est fière de s'associer à un chef de file respecté de l'industrie comme Loblaws et se réjouit à l'idée de pouvoir assurer le fonctionnement sécuritaire de ses ascenseurs et escaliers mécaniques dans d'autres emplacements », a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction de TK Elevator en Amérique du Nord.

TK Elevator a élargi son empreinte de service partout au Canada. Plus tôt cette année, TK Elevator a acheté City Elevator, un important fournisseur de services et d'entretien d'ascenseurs dans la région métropolitaine de Vancouver. TK Elevator a également fait l'acquisition de trois sociétés qui se spécialisent dans la modernisation, l'entretien et la réparation des ascenseurs en Ontario : Bay Elevator, Direct Elevator et True Canadian Elevator Maintenance Company. La croissance dans la région du Grand Toronto a amené TK Elevator Canada à ouvrir une nouvelle succursale cette année, Toronto-Sud.

Le centre international de services techniques de Scarborough est au cœur du portefeuille d'immeubles de TK Elevator au Canada.

Auparavant, le centre international de services techniques - unique en son genre au Canada - était consacré à l'ingénierie des nouvelles installations et de la modernisation, à la réparation des circuits imprimés canadiens et aux simulateurs d'ascenseur. On y trouvait aussi une salle d'exposition pour les clients et un entrepôt de pièces détachées. Des centaines de techniciens de service et de personnel de vente ont été formés au centre international de services techniques annuellement depuis l'ouverture de l'installation de 3 millions de dollars en 2017.

Le centre international de services techniques améliore la qualité des services grâce à l'ajout d'une assistance technique de première ligne par téléphone et d'une assistance sur place, de services d'assistance spécialisés, de formations et de documentation techniques supplémentaires, d'outils de diagnostic et spécialisés, de services de réparation de circuits imprimés et de la machinerie, ainsi que d'une assistance quant aux nouveaux produits et aux collaborations. Le centre international de services techniques offrira également les mêmes services pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques des différents compétiteurs.

« Le service est au cœur de nos activités et nous investissons constamment dans ce volet de nos activités pour nous assurer que nos clients reçoivent le meilleur soutien possible », a ajouté Blaine Coupal, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

