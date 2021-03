- Trois des 17 ascenseurs du Telus Sky se déplacent à une vitesse d'environ 487 mètres par minute (1 600 pieds par minute).

- D'une hauteur de 222 mètres (729 pieds), le Telus Sky est le troisième immeuble le plus haut à Calgary et l'un des 20 plus haut au Canada.

- TK Elevator Canada sert bon nombre des plus grands bâtiments du Canada grâce à ses systèmes d'ascenseurs de pointe et à son service de premier ordre.

CALGARY, Alberta, 10 mars 2021 /CNW/ - TK Elevator Canada a terminé l'installation de 17 ascenseurs à l'édifice Telus Sky à Calgary, le troisième plus haut de Calgary avec une hauteur de 222 mètres (729 pieds). Trois des ascenseurs résidentiels de ce gratte-ciel à usage mixte se déplacent à 487 mètres par minute (1 600 pieds par minute), ce qui en fait les ascenseurs les plus rapides de l'Ouest canadien. L'installation des systèmes d'ascenseurs avancés de TK Elevator a été achevée en décembre 2020.

Les ascenseurs les plus rapides de l'hémisphère occidental sont situés au One World Trade Center à New York. TK Elevator a conçu et fourni les ascenseurs du One World Trade Center, qui peuvent se déplacer à une vitesse allant jusqu'à 609 m/min (2 000 pi/min).

« Bien que de nombreuses personnes associent les immeubles de grande hauteur du Canada à Toronto, il y a eu une augmentation importante des grands immeubles dans l'Ouest canadien, car les demandes d'urbanisation incitent les promoteurs à créer les villes verticales de demain dans des endroits comme Vancouver, Edmonton et Calgary, a affirmé Blaine Coupal, président et chef de la direction, TK Elevator Canada. Calgary est un endroit très particulier pour nous, et nous sommes vraiment reconnaissants que nos ascenseurs à la fine pointe de la technologie aident à transporter en toute sécurité tant de personnes à des hauteurs auparavant inimaginables dans la région. »

Conçu par Telus Corporation et 7th Avenue Sky Partnership, le bâtiment a été conçu par Bjarke Ingels Group and Dialog. La construction a commencé en février 2015. En plus des bureaux et des espaces résidentiels, Telus Sky présente un affichage dynamique à DEL sur les façades nord et sud de l'édifice, connu sous le nom d'aurores boréales, le plus grand dispositif d'art public au Canada. Le 7th Avenue Sky Partnership cherche également à obtenir la certification LEED Platine pour le Telus Sky, ce qui ferait de l'installation le bâtiment de plus de 198 mètres (650 pieds) de hauteur le plus durable sur le plan environnemental au Canada.

À Calgary, TK Elevator Canada sert bon nombre des plus grands immeubles commerciaux et tours résidentielles, y compris Brookfield Place East, l'immeuble le plus haut de Calgary, d'une hauteur de presque 247 mètres (810 pieds). Plus tard cette année, les travaux de construction des tours A et B du West Village seront achevés, ce qui offrira le plus grand ensemble résidentiel à usage mixte à Calgary, avec plus de 42 étages chacun. TK Elevator Canada fournit les systèmes d'ascenseurs pour les deux tours.

Dans l'ensemble du Canada, TK Elevator entretient les ascenseurs de certains des plus hauts bâtiments des principales régions métropolitaines. Cela comprend les plus grands bâtiments d'Edmonton (Stantec Tower, 251 mètres [823 pieds] de haut), d'Ottawa (Claridge Icon), d'Halifax (The Vuze), ainsi que trois des plus grands bâtiments de Toronto, tous de plus de 213 mètres (700 pieds) de haut : le TD Center, le Bay Adelaide et le Shangri-La Hotel.

« À TK Elevator, nous aidons les gestionnaires immobiliers et les propriétaires d'immeubles à passer de l'ordinaire à quelque chose d'extraordinaire, et nous plaçons la barre haut dans le domaine des entreprises d'ascenseurs ici en Amérique du Nord, a ajouté Kevin Lavallee, président et chef de la direction de TK Elevator North America. Nous sommes extrêmement fiers de fournir les produits de la plus haute qualité avec le meilleur service de l'industrie, et cet engagement envers nos clients s'étend à tous les aspects de notre entreprise, notamment dans les nouvelles installations, les modernisations et le service. »

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019/2020. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa vente par thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

