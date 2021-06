TK Elevator Canada ouvre une succursale à Toronto-Sud

- La succursale, qui est la 29e succursale et devient le 59e établissement de TK Elevator au Canada, renforce le soutien à la clientèle déjà solide de TK Elevator dans la région du Grand Toronto.

- La nouvelle succursale comptera plus de 90 employés.

- Rob Wagner, qui est depuis longtemps un leader dans le domaine des ascenseurs, agira à titre de directeur de district pour la succursale de Toronto-Sud.

TORONTO, 9 juin 2021 /CNW/ - TK Elevator Canada a ouvert une nouvelle succursale qui représente son 59e établissement au Canada. La succursale de Toronto-Sud située au 445, avenue Milner, à Scarborough, comptera plus de 90 employés.

Toronto-Sud est la 29e succursale de TK Elevator au Canada, qui étend graduellement sa présence dans toutes les provinces. Le cœur du portefeuille de bâtiments de TK Elevator au Canada est le centre international de services techniques de Scarborough à la fine pointe de la technologie qui a ouvert ses portes il y a quatre ans. L'entreprise exploite actuellement plus de 150 succursales en Amérique du Nord. En plus de Toronto-Sud, TK Elevator a récemment ouvert une nouvelle succursale à Albany, dans l'État de New York, au moment de l'acquisition d'Albany Elevator.

« Les besoins de nos clients et du public passeront toujours en premier, et l'ouverture de la nouvelle succursale de Toronto-Sud souligne notre engagement dans la région du Grand Toronto et dans toute l'Amérique du Nord, alors que nous continuons de prioriser le fait d'offrir le plus haut niveau de soutien possible », a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction, TK Elevator North America et Australia.

Rob Wagner occupera le poste de directeur de district de la succursale de Toronto-Sud.

« Nous sommes ravis de tirer profit d'un mélange d'anciens et de nouveaux employés à Toronto-Sud, et heureux de pouvoir compter sur quelqu'un comme Rob, qui a une grande expérience de gestion, pour superviser les opérations », a affirmé Blaine Coupal, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

M. Wagner compte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie, où il a occupé de nombreux postes à responsabilité croissante, notamment en tant que technicien, gestionnaire et conseiller. Il a également été président de deux entreprises d'ascenseurs indépendantes.

« Lorsque Blaine m'a proposé de diriger la succursale de Toronto-Sud, je me suis réjoui de l'occasion. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière dans la région du Grand Toronto, et je suis impatient de continuer à offrir à nos fidèles clients un niveau de soutien inégalé dans l'industrie », a ajouté M. Wagner.

Pour en savoir plus sur TK Elevator Canada, consultez le https://www.tkelevator.com/ca-en/

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019/2020. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa vente par thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

