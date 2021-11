TK Elevator Canada réalise les travaux de modernisation de 12 ascenseurs au 201 Portage, le plus grand immeuble de bureaux de Winnipeg , d'une hauteur de 128 m.

, d'une hauteur de 128 m. Le vaste projet de modernisation devrait être terminé en avril 2022.

TKE possède également une importante empreinte de service dans l'ensemble de Winnipeg , ce qui a permis à TK Elevator Canada de prendre récemment en charge le contrat de service au 201 Portage.

WINNIPEG, Manitoba, 16 novembre 2021 /CNW/ - TK Elevator Canada est en voie de réaliser le plus important projet de modernisation d'ascenseurs de l'histoire de Winnipeg, qui comprend la modernisation de 12 ascenseurs au 201 Portage, le plus grand immeuble de bureaux de Winnipeg, d'une hauteur de 128 m. L'immeuble de 33 étages, qui a été construit en 1990, compte 510 000 pieds carrés d'espaces de bureaux, de commerces et de salles de réunion. Un nouveau hall contemporain comprenant un marché d'alimentation moderne et un centre de conférences ultramoderne a été ajouté en 2017.

TK Elevator Canada achève le plus important projet de modernisation d’ascenseurs de l’histoire de Winnipeg au 201 Portage, le plus grand immeuble de bureaux de Winnipeg. (PRNewsfoto/TK Elevator)

TK Elevator Canada mettra à niveau cinq ascenseurs de grande hauteur, cinq ascenseurs de faible hauteur, un ascenseur de service et un ascenseur de navette dans les allées, qui ont tous été installés il y a plus de 30 ans.

« Nous sommes ravis non seulement de terminer le plus grand projet de modernisation des ascenseurs de la riche histoire de Winnipeg dans l'un de ses bâtiments emblématiques, mais aussi de pouvoir désormais offrir un service de pointe au 201 Portage pour toutes ses unités de transport vertical », a déclaré Kevin Lavallee, président et chef de la direction chez TK Elevator en Amérique du Nord.

Les mises à niveau comprendront l'installation du contrôleur de microprocesseur TAC32T de TK Elevator doté de capacités de diagnostic qui réduisent le temps d'arrêt et permettent d'atteindre plus rapidement les étages; un moteur à courant alternatif à aimant permanent qui ne fonctionne que lorsque l'ascenseur est utilisé, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie; un opérateur de porte universel pour un fonctionnement rapide, fluide et silencieux, et des moteurs régénératifs durables qui exploitent l'énergie inutilisée capturée pour la réutiliser dans l'immeuble tout en nécessitant moins de climatisation et d'espace.

Parmi les autres améliorations, citons l'éclairage de cabine à DEL avec détecteur de mouvement en option qui éteint les lumières et les ventilateurs lorsque l'ascenseur n'est pas utilisé; un système de freinage double qui empêche tout mouvement involontaire; un verrouillage de porte de cabine d'ascenseur qui garantit que les portes restent fermées depuis l'intérieur de l'ascenseur; et un bord de sécurité électronique d'inversion de porte qui empêche la porte de la cabine d'entrer en contact avec les passagers.

Au centre-ville de Winnipeg, TK Elevator Canada a réalisé des travaux de modernisation des unités de transport vertical dans certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville.

TK Elevator Canada a également pris en charge l'entretien des 18 unités de transport vertical du 201 Portage, alors que TK Elevator Canada élargit sa base de services à Winnipeg. L'an dernier, TK Elevator Canada a fait l'acquisition de Winnipeg Elevator Group, un important fournisseur de services dans la région de Winnipeg depuis plus de 50 ans.

« TK Elevator est le principal fournisseur de services au Canada, en partie grâce à nos techniciens exceptionnels, à nos outils et à nos technologies, ainsi qu'à l'attitude axée sur le client qui prévaut dans l'ensemble de notre organisation », a ajouté Blaine Coupal, président et chef de la direction de TK Elevator Canada.

L'un des principaux facteurs de différenciation de TK Elevator Canada est son centre de services techniques de pointe, le seul du genre au Canada. Situé au 270, Finchdene Square, à Scarborough, en Ontario, le centre international de services techniques améliore la capacité de TK Elevator Canada de maintenir et d'entretenir les unités de ses concurrents.

Auparavant, le centre international de services techniques était consacré à l'ingénierie des nouvelles installations et de la modernisation, à la réparation des circuits imprimés canadiens et aux simulateurs d'ascenseur. On y trouvait aussi une salle d'exposition pour les clients et un entrepôt de pièces détachées. Des centaines de techniciens de service et d'employés des ventes ont été formés au centre d'ingénierie annuellement depuis l'ouverture de l'installation en 2017.

Le nouveau centre international de services techniques améliore la qualité des services grâce à l'ajout d'un service d'assistance technique de première ligne sur le terrain par téléphone et en ligne, de services de soutien spécialisés, de formations et de documentation techniques supplémentaires, d'outils de diagnostic et d'outils spécialisés, de services de réparation de circuits imprimés et de la machinerie, ainsi que d'un service d'assistance concernant les nouveaux produits et les collaborations. Le centre international de services techniques offre également ces mêmes services pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques des différents compétiteurs.

Pour en savoir plus sur TK Elevator, rendez-vous sur le site https://www.tkelevator.com/ca-en/ .

À PROPOS DE NOUS

TK Elevator (anciennement : thyssenkrupp Elevator)

Comptant des clients dans plus de 100 pays desservis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019-2020. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit une proximité avec ses clients. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des plus grandes compagnies d'ascenseurs au monde et est devenue indépendante depuis sa vente par thyssenkrupp AG en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent plus de 24 000 techniciens. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des ascenseurs d'immeubles résidentiels et commerciaux et des solutions de pointe hautement personnalisées de gratte-ciel ultramodernes. Il comprend aussi des escaliers mécaniques et des tapis roulants, des ponts d'embarquement pour passagers, ainsi que des escaliers et plateformes élévatrices. Les solutions de services en nuage intégrées, comme la plateforme MAX, prennent de plus en plus d'importance. Avec ces offres numériques, il n'y a plus de limites à la mobilité urbaine. TKE - aller au-delà.

