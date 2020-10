Tirer des leçons de la pandémie : 9 pistes d'action pour s'adapter à la transformation du travail

Si l'on savait déjà que la microgestion était chose du passé, la pandémie a renforcé l'importance de faire place à la confiance, à l'autonomie et à la responsabilisation. Les gestionnaires auront besoin d'accompagnement pour développer leurs compétences de leaders.

2. Télétravail : une tendance bien ancrée qui n'est pas à l'abri des dérapages

Alors que le télétravail a été déployé dans l'urgence, il est maintenant temps pour les organisations d'amorcer une réflexion de fond et d'instaurer des directives et des attentes claires afin que la pratique puisse être durable et pour limiter les risques.

3. Santé psychologique : sensibilisation accrue, mais défis de taille pour l'avenir

Bien que les employeurs ne puissent pas assumer l'entière responsabilité de la santé mentale, la pandémie les a poussés à jouer un rôle de facilitateur de premier plan et à sortir de leur cadre habituel en élargissant leur champ d'action. Ils peuvent jouer un rôle direct en misant sur de saines pratiques de gestion liées à la charge de travail, à la reconnaissance et à la valorisation.

4. Communication : un dialogue en continu

La démocratisation des communications, les communications sur le sens du travail, et avant tout l'écoute sont révélés cruciaux. On a pu constater l'importance de maintenir des liens récurrents et forts malgré la distance, ainsi que la nécessité d'alléger la hiérarchie afin d'assurer une circulation claire et directe de l'information.

5. Virage numérique : au pied du mur, un dangereux retard à rattraper

La pandémie a mis en lumière le retard qu'accusent les organisations du Québec. Il est plus crucial que jamais d'innover quant à la manière dont les services et produits sont livrés. N'oublions pas qu'au cœur de la transformation technologique se trouve l'humain qui a besoin d'être outillé.

6. Développement des compétences d'avenir et versatilité : la clé pour s'adapter à l'inconnu

Puisqu'on ne peut pas prédire de quoi demain sera fait, misons sur l'agilité, la polyvalence, l'adaptabilité et les compétences d'avenir de la main-d'œuvre. Mais attention, tout un défi de requalification se présente et tous doivent se sentir interpellés.

7. Révision de structures et des cadres de travail : en route vers la flexibilité et la personnification

Pour être en mesure de s'adapter aux soubresauts du monde du travail comme aux différents besoins des travailleurs, les politiques organisationnelles rigides et figées dans le temps devront laisser place à une approche fondée sur la personnalisation, l'humanisation et la flexibilité.

8. Plan de contingence : prévoir les risques de turbulence

Force a été de constater que de nombreuses organisations n'avaient pas en main un plan de contingence pour définir les mécanismes assurant la poursuite de leurs activités et ciblant les acteurs névralgiques. Une telle réflexion en amont permet une rapidité d'action dès le départ ainsi qu'un état de contrôle chez les dirigeants.

9. Collaboration : travailler ensemble vers un but commun

La pandémie a prouvé qu'il était possible de collaborer vers l'atteinte d'un but commun et de grandes choses ont été accomplies en un temps record. Le défi sera de nourrir cette solidarité afin que la collaboration constructive puisse perdurer dans le temps au-delà de la pandémie.

« Nous naviguons actuellement dans un monde du travail complexe et inédit où l'humain est au cœur de nombreux défis. Les professionnels des ressources humaines ont joué un rôle stratégique et de premier plan pour faire face à cette situation exceptionnelle. Ils sauront guider les organisations à travers les défis qui nous attendent », conclut Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

